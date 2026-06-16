Exhiben Nuevo Ataque del Presunto Francotirador en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Un nuevo caso de ataque de un presunto francotirador se volvió a reportar en redes sociales la mañana de este martes 16 de junio en la Vía Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla.

Foto: X @HectorRodrigoMx

De acuerdo con la publicación en X la víctima circulaba en una camioneta color negro durante la madrugada cuando recibió al menos un impacto de bala en la carrocería del vehículo.

Reportan balazos a vehículos en Vía Atlixcáyotl de Puebla por décima vez

El presunto ataque ocurrió a la altura del Bulevar del Niño Poblano alrededor de las 4 de la mañana.

El balazo causó dos agujeros en la parte superior del vehículo. No se reportan personas lesionadas y el afectado está levantando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con este caso, suman 10 ocasiones en que vehículos reciben impactos de bala sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla.

Con información de N+

JAPR