Exhiben Nuevo Ataque del Presunto Francotirador en Vía Atlixcáyotl de Puebla

En redes sociales circulan imágenes de al menos un balazo en el vehículo; el presunto ataque fue en la madrugada.

Un balazo causó daños en el techo de la camioneta.Foto: X @HectorRodrigoMx

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Imágenes en redes muestran un nuevo ataque en Vía Atlixcáyotl, Puebla. Un auto fue baleado a las 4 a.m. Este es el décimo incidente. ¿Estamos seguros?

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