Steff Loaiza Reaparece en Video para Confirmar la Muerte de su Mamá

Tras varias semanas alejada de las redes sociales, Steff Loaiza volvió a sus plataformas con un video en el que habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su madre, Mary Martínez, ocurrida el pasado 17 de junio en Mazatlán, Sinaloa.

Un sueño que cambió su forma de vivir el duelo

En la grabación, publicada durante la madrugada, la influencer contó que ha encontrado consuelo en una serie de sueños en los que siente reencontrarse con su mamá. Relató que en uno de ellos logró preguntarle directamente por qué se había ido, y que la respuesta que recibió le ayudó a entender su partida desde otra perspectiva y le dio cierta tranquilidad en medio del dolor.

Steff aseguró que no ha sido la única vez que sueña con ella y que, cada vez que la extraña, su mamá "viene a visitarla" en esos sueños.

El golpe también afectó su salud mental

Además del aspecto espiritual, la creadora de contenido habló del desgaste físico y emocional que vivió durante los meses en que su madre permaneció hospitalizada. Contó que desde el inicio de la enfermedad convivió con ansiedad, miedo constante e insomnio, lo que la llevó a buscar ayuda médica. Explicó que lleva entre cuatro y cinco meses en tratamiento y que este le ha permitido dormir mejor y dejar de estar en un estado de alerta permanente, como ocurría durante la hospitalización de su mamá.

También destacó el respaldo de su familia, amigos y seguidores como un pilar clave para no sentirse sola en el proceso.

Así fue la enfermedad de Mary Martínez

Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, falleció el 17 de junio de 2026 tras permanecer casi seis meses en terapia intensiva. Su cuadro se complicó por padecimientos derivados de la diabetes y una infección severa que derivó en choque séptico y paro cardíaco; durante su internamiento requirió asistencia respiratoria e intubación.

Los gastos médicos de la larga hospitalización llevaron a la familia a organizar una campaña en GoFundMe, con la que, gracias al apoyo de seguidores y otras figuras de internet, se recaudaron alrededor de 3.7 millones de pesos.

Steff desmiente versiones sobre negligencia médica

En el mismo mensaje, la influencer aprovechó para desmentir rumores que circularon en redes sobre una supuesta negligencia médica o conflictos familiares en torno al caso, y en cambio agradeció al hospital y al personal que atendió a su madre durante esos meses.

Pese a que reconoce que el vacío sigue siendo enorme, Steff Loaiza asegura que, entre la ayuda profesional, el apoyo de sus seres cercanos y esos sueños que describe como encuentros especiales, poco a poco ha aprendido a seguir adelante.