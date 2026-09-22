Internacional

Deja 11 Heridos Tiroteo Frente a Escuela en Turquía; Detienen al Atacante

Las víctimas son adolescentes y el agresor es un alumno, quien se dio a la fuga tras cometer el crimen, pero fue arrestado junto con sus padres y su abuelo

TurquíaHace una semana, al inaugurarse el curso escolar, el Gobierno prometió contratar a unos 30,000 vigilantes de seguridad para los centros de enseñanza del país. Foto: AFP.

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