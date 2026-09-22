Dólar

Peso Mexicano Se Deprecia y Cotiza por Encima de la 17 Unidades por Dólar

La moneda mexicana no ha podido recuperarse en el tipo de cambio frente al billete verde

BIllete de un dólar estadounidenseLa cotización del peso mexicano cambia durante todo el día. Foto: N+
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