El precio del dólar este martes en México es de 17.28 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa, el peso mexicano se mantuvo en los mismos niveles del viernes pasado; sin embargo, se disparó en el terreno electrónico.

Además de este escenario, los inversionistas se posicionan con cautela antes de la decisión de política monetaria de Banco de México esta semana y sus expectativas de inflación.

El mercado prevé ​que la autoridad mantenga la tasa clave de interés sin cambios por un periodo ‌prolongado, aun después de que la Reserva Federal elevó el costo del crédito la semana pasada y señaló que vendrían nuevos ajustes.

El Banxico informó que al cierre del lunes la moneda estadounidense se cotizó en 17.2262 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 17.22 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2203 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.2450 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM