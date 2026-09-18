El precio del dólar este viernes en México es de 17.15 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa, el peso mexicano operó con ganancias en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

Después del día de asueto, la moneda mexicana avanzó 0.42% al final de las trasacciones bancarias, para recuperar el terreno perdido las jornadas previas.

La apreciación fue favorecida por un retroceso global del dólar y a medida que una caída de los precios del petróleo impulsaba el apetito por activos de riesgo.

El Banxico informó que al cierre del jueves la moneda estadounidense se cotizó en 17.1706 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 17.17 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1872 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.1527 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM