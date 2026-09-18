Dólar

Peso Mexicano Se Cotiza por Encima de la Barrera de las 17 Unidades por Dólar

Después del día de asueto, la divisa nacional tuvo una jornada de recuperación ante el billete verde

Monedas de pesos mexicanos y un billete de un dólar estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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