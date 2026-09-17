Economía

Peso se Recupera y Gana Terreno frente al Dólar ante Caída del Precio del Petróleo

En las tres sesiones anteriores, el peso acumuló una pérdida de 1.6% con el dólar en máximos de siete semanas

Tipo de cambio peso dólar. Foto: N+Tipo de cambio peso dólar. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+