Peso se Recupera y Gana Terreno frente al Dólar ante Caída del Precio del Petróleo

Luego de tres jornadas de pérdidas, este jueves el peso mexicano se apreció apoyado por una mejora en el apetito por activos de riesgo ante una disminución de las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo.

Informes de que Arabia Saudita ofrecería cargamentos adicionales de crudo a través de Omán contribuyeron a aliviar los precios del crudo, reduciendo temores de que el encarecimiento de la energía generaría mayores presiones sobre la inflación global.

El peso cotizaba en 17.1637 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con un avance de 0.46%, luego de que la divisa estadounidense revirtió sus ganancias iniciales. En las tres sesiones anteriores, el peso acumuló una pérdida de 1.6%.

El dólar había alcanzado un máximo de siete semanas después de que la Reserva Federal (Fed) elevó en la víspera la tasa de interés en un cuarto de punto, a un rango de 3.75% a 4.00%, y sus proyecciones mostraron que vendría al menos otro ajuste este año.

El mercado anticipa que Banco de México (Banxico) mantenga sin cambios las tasas durante algún tiempo. Si el diferencial continúa reduciéndose, podría debilitar la demanda por instrumentos locales, coincidieron analistas.

En tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió un 0.58% a 63 mil 873.32 puntos.

Con información de: Reuters

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