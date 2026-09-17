Cultura

Denuncian Supuesta Destrucción de Estructuras Piramidales en Puebla

Señalan en uno de los montículos en Cuachilco sería parte de una antigua estructura piramidal

En 2025 habitantes se manifestaron para impedir la lotificación de terrenos.En 2025 habitantes se manifestaron para impedir la lotificación de terrenos. Foto: Saúl Espinosa

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Preocupación en Puebla por posible destrucción de vestigios en Cuachilco. Habitantes piden al INAH evaluar daños en estructuras piramidales.

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