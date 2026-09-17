Denuncian Supuesta Destrucción de Estructuras Piramidales en Puebla

Habitantes de San Francisco Altepexi en Puebla, alertaron sobre la presunta destrucción de vestigios arqueológicos de Cuachilco, en una zona donde desde hace meses existen denuncias por la división y venta de terrenos.

Señalan que uno de los montículos, al que identifican como parte de una antigua estructura piramidal, habría sido intervenido y dañado.

Ante esta situación, piden la presencia urgente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para inspeccionar el lugar, determinar la magnitud de los daños y establecer si los trabajos afectaron vestigios prehispánicos.

La preocupación no es nueva. En diciembre de 2025, habitantes se manifestaron para impedir la lotificación de terrenos en esta zona, en aquel momento denunciaron que algunos predios habían sido marcados con cal para división y posible venta.

Cuachilco ha sido descrito como un sitio de aproximadamente 60 hectáreas en el que existen montículos piramidales, plazas, pisos y muros. En el área también se han reportado hallazgos de cerámica, obsidiana y otras piezas prehispánicas.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR