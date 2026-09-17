Desmantelan Narcolaboratorio en Guerrero con Casi 500 Kilos de Metanfetamina

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un presunto centro de procesamiento de drogas en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde fueron asegurados 471.58 kilogramos de metanfetamina.

Además de la droga, en el lugar fueron aseguradas dos armas de fuego largas, dos vehículos y ocho ollas utilizadas presuntamente en el procesamiento de la sustancia. Todos los objetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF).

El operativo fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la propia FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte del seguimiento a diversas denuncias.

La acción en Guerrero formó parte de un operativo más amplio en el que también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y policías estatales, y que incluyó otras tres acciones en distintos estados del país.

En tanto, en el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, personal de la AIC y la SSPC, en colaboración con la Marina y la Policía Estatal, catearon un inmueble relacionado con una investigación por el delito de robo a autotransporte.

En el lugar fue localizada maquinaria diversa, una báscula y 22 toneladas de maíz, además del propio predio, que quedó asegurado.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la AIC, en conjunto con la SSPC, cumplimentó una orden de aprehensión contra Sergio “N” y Guadalupe “N”, por su probable participación en el delito de tráfico de personas.

Mientras que en Fresnillo, Zacatecas, fue detenido en flagrancia Donaldo “N” por su posible participación en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 49, donde, además de la persona detenida, fueron aseguradas cinco armas de fuego cortas, 10 cargadores, una empuñadura y cuatro vehículos.

AMP