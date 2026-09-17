Narcotráfico

Desmantelan Narcolaboratorio en Guerrero con Casi 500 Kilos de Metanfetamina

Y en Veracruz, catean un inmueble relacionado con una investigación por el delito de robo a autotransporte

En el lugar fueron aseguradas dos armas de fuego largas. Foto: FGREn el lugar fueron aseguradas dos armas de fuego largas. Foto: FGR

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