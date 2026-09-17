Seguridad

Asesinan a Balazos a Joven de 18 Años Cerca del Cetis 33 de Azcapotzalco, CDMX

Elementos de la Marina y de la Policía capitalina resguardan las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, de la colonia Prados del Rosario

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