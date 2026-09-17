Asesinan a Balazos a Joven de 18 Años Cerca del Cetis 33 de Azcapotzalco, CDMX

Dos personas en motocicleta asesinaron a un joven de 18 años en inmediaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) número 33 "Carlos María de Bustamante" en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

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Previamente la dependencia dijo que la víctima resultó lesionada por disparos de arma de fuego, en las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, colonia Prados del Rosario.

Así lo indicó la SSC capitalina:

"De acuerdo con los primeros reportes, los posibles responsables huyeron a bordo de dos motocicletas luego de efectuar el ataque, por lo que se dio aviso al agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. En tanto, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para localizar a los posibles responsables".

SSC-CDMX

Sin embargo, minutos después aclaró que el joven agredido perdió la vida y se difundió una imagen de los presuntos atacantes que huyeron del lugar en una motocicleta.

Elementos de la Marina y de la Policía capitalina resguardaron la escena del crimen por lo que la circulación se ha visto afectada.

Los uniformados dejaron pasar una mujer afligida que se enteró del ataque e identificó a su familiar que estaba tendido en el pavimento sin signos vitales.

Los habitantes describieron con asombro cómo se oyeron los disparos.

"Se escucharon tres detonaciones y por el momento es todo. Normalmente aquí en esta colonia no pasa estos sucesos".

Los padres de familia alarmados acudieron a la institución educativa luego del tiroteo para saber qué ocurrió.

"Pasaban las patrullas muy rápido, entonces yo tengo mi nieta aquí en el Cetis y pensé que habían asaltado. Me vine hasta acá, pero yo no vi nada respecto a lo sucedido, pero sí es seguido, porque a veces vienen los porros o vienen entre ellos mismos que andan distribuyendo cosas, se atacan".

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