En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de la secretaría de Marina, en coordinación con Aduanas de México, elementos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, identificaron mercancía de importación procedente de Shanghái, China, que contenía ácido tartárico.

El Gabinete de Seguridad publicó en su cuenta de X: "Mediante mecanismos de análisis de riesgo, control aduanero y seguimiento documental, se inmovilizaron más de 27 mil 200 kilogramos de esta sustancia, cuyo uso está relacionado con la elaboración de metanfetamina".

Las autoridades indicaron que estas acciones fortalecen la inteligencia aduanera, "la vigilancia en los puntos de ingreso al país y la detección de operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas".

¿Qué es el ácido tartárico que fue descubierto en la aduana de Michoacán? Químicamente, su nombre es ácido 2,3-dihidroxibutanodioico. Este ácido es una sustancia química que existe de forma natural, sobre todo en uvas, tamarindo y otras frutas. Se utiliza como acidulante y regulador de acidez en alimentos y bebidas, y también en industrias como la farmacéutica y la química.

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