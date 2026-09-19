Narcotráfico

Decomisan en Aduana de Michoacán 27 Toneladas de Ácido Tartárico Procedente de China

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estaría relacionado con la elaboración de metanfetamina

Decomiso Aduana MichoacánSSPC
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