Narcotráfico

Caen 8 Personas con Más de 9 Mil Cartuchos e Inhabilitan Narcolaboratorio en Sinaloa y Nayarit

En un operativo en ambas entidades, el Gabinete de Seguridad detuvo a Christian "N" y Fuerzas Federales repelieron un ataque

Operativos en Sinaloa y NayaritGabinete de Seguridad
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+