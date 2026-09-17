Caen 8 Personas con Más de 9 Mil Cartuchos e Inhabilitan Narcolaboratorio en Sinaloa y Nayarit

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que en operativos conjuntos realizados tanto en Sinaloa como en Nayarit, Fuerzas Federales, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a ocho personas; también se aseguraron armas, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos, vehículos y una embarcación; además, inhabilitaron un laboratorio clandestino.

En Acaponeta, Nayarit, tres agresores fueron abatidos luego de que atacaron a elementos federales. Aquí fueron detenidos siete integrantes de una célula delictiva a quienes les aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, chalecos tácticos y dos vehículos.

Mientras que en Mazatlán, Sinaloa, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR detuvo a Cristian “N”, integrante de una célula delictiva generadora de violencia en la región.

En operativos conjuntos realizados en Sinaloa y Nayarit, instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y aseguraron armas, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos, vehículos y una embarcación; además,… pic.twitter.com/nQd4zom6gu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 17, 2026

En otro operativo en Teacapán, Sinaloa, personal de la secretaría de Marina decomisó una embarcación con 7 mil 940 cartuchos; en Mazatlán, elementos de la Defensa aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados. Y en el poblado Corral Viejo, personal de la Marina y FGR localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, donde aseguró mil 350 litros de sustancias químicas y material diverso. En Concordia, elementos del Ejército también ubicaron un campamento utilizado por una célula delictiva y aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas.

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