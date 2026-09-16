Narcotráfico

Detienen en Nigeria a Mexicano Vinculado a Red de Laboratorios de Droga

Las autoridades de ese país capturaron a Arturo Carrera Loaiza, a quien consideran un líder criminal en la elaboración de metanfetaminas

Arturo Carrera Loaiza fue detenido el pasado 19 de agostoArturo Carrera Loaiza fue detenido el pasado 19 de agosto. Foto: NLEA

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