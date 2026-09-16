Detienen en Nigeria a Mexicano Vinculado a Red de Laboratorios de Droga

La Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria (NDLEA) informó la detención del ciudadano mexicano Arturo Carrera Loaiza, considerado 'capo' vinculado a una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en el país.

La detención se produjo el pasado 19 de agosto, cuando Carrera Loiaza, de 40 años, intentaba huir desde el aeropuerto de Lagos, aunque la NDLEA informó del arresto este martes.

La aprehensión se efectuó tras varios meses de investigaciones que también llevaron al desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina en el estado suroriental de Ebonyi.

Según la agencia, Carrera Loaiza entró en Nigeria el pasado 10 de junio junto a otro ciudadano mexicano, José Ceballos Pérez.

El operativo para dar con el paradero del connacional comenzó el 17 de junio, cuando la NDLEA detuvo al también mexicano José Villa Ochoa, de 56 años, y cuatro colaboradores nigerianos en un laboratorio clandestino situado en una zona boscosa de Tapa, en el estado de Oyo.

Villa Ochoa identificó a Carrera Loaiza como la persona que lo había "reclutado y trasladado a Nigeria", según la agencia.

Tras su detención, Carrera Loaiza fue interrogado y dijo que viajó a ese país invitado por un contacto nigeriano identificado como 'Henry'.

De acuerdo con el testimonio, participaría en un negocio de restauración y negó conocer la fabricación de metanfetamina o estar relacionado con el laboratorio de Tapa.

"Sin embargo, nuestros hallazgos contaban una historia diferente", subrayó la NDLEA.

Los investigadores aseguraron haber recuperado fotografías en las que Carrera Loaiza aparecía con una bata azul junto a equipos que la agencia considera compatibles con la producción de metanfetamina.

La operación se enmarca en una investigación más amplia sobre redes clandestinas de producción de droga en Nigeria.

El pasado 16 de mayo, la NDLEA ya había detenido a tres mexicanos y siete nigerianos en un escondite situado en una zona forestal del estado de Ogun (suroeste).

ICM