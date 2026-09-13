Narcotráfico

Detienen al 'Canguro', Presunto Operador de Red de Droga con Destino a Seattle y Tacoma

En el operativo también se aseguraron un arma de fuego, municiones y dosis de droga

Detienen al 'Canguro', Presunto Operador de Red de Droga con Destino a Seattle y TacomaÁngel "N", alias "Canguro", tras su detención en Jalisco, custodiado por elementos se seguridad. Foto: Gabinete de Seguridad

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