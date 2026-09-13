Detienen al 'Canguro', Presunto Operador de Red de Droga con Destino a Seattle y Tacoma

Ángel "N", alias "Canguro", fue detenido en Zapopan, Jalisco, señalado como presunto integrante del Cártel Beltrán Leyva, facción Chapo Isidro, y operador logístico de una red de tráfico de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos.

Como coordinador de transporte, distribución y venta de metanfetamina y fentanilo, habría operado en Seattle y Tacoma, en el estado de Washington.

En el operativo se aseguraron una pistola, seis cartuchos, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo y dinero en efectivo.

La detención se dio como resultado del intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos, un esfuerzo que las autoridades de ambos países describen como parte del debilitamiento de la capacidad logística de organizaciones criminales, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones.

Participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).