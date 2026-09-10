Marco Rubio Dice que Intención de EUA Es Enfrentar al Crimen Organizado en Conjunto con México
"La cabeza de la serpiente son estos cárteles de México", señala el secretario de Estado estadounidense
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"La cabeza de la serpiente son estos cárteles de México", señala el secretario de Estado estadounidense
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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que la lucha de México contra los grupos criminales no ha sido suficiente y aseguró que lo ideal es que ambos países colaboren para hacer frente a los cárteles de la droga.
"Hay territorios, vastos territorios en México que no están gobernados por el Estado", declaró Rubio el miércoles durante su visita a Quito, Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa.
El secretario de Estado estadounidense afirmó que "los mexicanos han hecho más que nunca para perseguir a estos grupos, pero sigue sin ser, ni de lejos, suficiente. Ellos lo saben, se lo hemos hecho saber y esperamos colaborar con ellos para hacer más porque, al fin y al cabo, la cabeza de la serpiente son estos cárteles de México”.
Rubio afirmó que los grupos criminales “son muy peligrosos dada la forma en que se financian” y “hay que hacerles frente”.
“Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en colaboración con México, eso es lo ideal, pero en última instancia habrá que hacer frente a esa amenaza de una forma u otra”, advirtió.
Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las declaraciones de Marco Rubio. Dijo que forman parte de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos.
La mandataria reiteró que Estados Unidos tiene sus problemas y que no debe usar a México en su campaña electoral.
"México no es piñata de nadie, a México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección”, afirmó la mandataria en la conferencia mañanera.