Narcotráfico

Marco Rubio Dice que Intención de EUA Es Enfrentar al Crimen Organizado en Conjunto con México

"La cabeza de la serpiente son estos cárteles de México", señala el secretario de Estado estadounidense

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Marco Rubio Habla del Grave Problema de México para Frenar a los Cárteles

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