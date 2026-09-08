Perro 'Chocolate' Detecta Cargamento de Cocaína Oculto en Camión de Tunas

El adiestramiento y olfato del canino "Chocolate" de la Guardia Nacional permitió el aseguramiento de 76 kilogramos de cocaína ocultos en un doble fondo de un camión que transportaba tunas.

La acción se realizó durante una revisión en la Aduana de Tijuana, Baja California, y estuvo a cargo de elementos de Aduanas de México y la Guardia Nacional, informó el Gabinete de Seguridad.

Al mismo tiempo, bajo el disfraz de un polvo verde etiquetado como el suplemento alimenticio "moringa", ocho kilos de una sustancia derivada de la hoja de coca intentaron colarse por la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cargamento, procedente de Colombia, no logró pasar inadvertido, pues una revisión documental terminó por delatar lo que había detrás del cargamento.

La detección fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), instituciones que desde hace meses han reforzado sus mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior que ingresan al país por esta terminal aérea.

De acuerdo con el comunicado conjunto emitido este lunes, el hallazgo no fue producto del azar, sino de un esquema institucional que cruza trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo.

Ese entramado de vigilancia permitió identificar irregularidades en el envío antes de que la sustancia —que se encuentra de forma natural en las hojas de coca— llegara a su destino final.

Las autoridades destacaron que el caso confirma la eficacia de los esquemas de gestión de riesgo que la Marina y la ANAM operan de manera coordinada en las aduanas del país, y refrendaron su compromiso de frenar el ingreso de sustancias ilícitas que, señalaron, afectan directamente a la población mexicana.

Por el momento, ni la Marina ni la ANAM han informado si existen detenidos vinculados al envío o si la investigación se ha extendido a otras aduanas del país.

AMP