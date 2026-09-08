Narcotráfico

Perro 'Chocolate' Detecta Cargamento de Cocaína Oculto en Camión de Tunas

Y en el AICM, aseguran cargamento procedente de Colombia de hojas de coca ocultas en bultos etiquetados como suplemento alimenticio

El perro Chocolate de la Guardia Nacional. Foto: Gabinete de SeguridadEl perro Chocolate de la Guardia Nacional. Foto: Gabinete de Seguridad

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