Narcotráfico

Reportan Ataques con Drones en la Mitad del País; 3 Estados Registran Más Casos

Los grupos criminales han usado esos dispositivos como una herramienta de vigilancia, control territorial y para realizar ofensivas a bandos rivales

DronesFoto: Cuartoscuro.

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