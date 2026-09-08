Deportes

Nominan al América Femenil al Balón de Oro al Club Femenino del Año 2026

Este martes, se realizó la ceremonia de nominados a este galardón que se entregará el próximo lunes 26 de octubre

El cuadro americanista competirá contra cuatro equipos europeosEl cuadro americanista competirá contra cuatro equipos europeos. Foto: Cuartoscuro

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