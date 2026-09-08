Nominan al América Femenil al Balón de Oro al Club Femenino del Año 2026

El cuadro mexicano competirá por el reconocimiento contra el Barcelona, Bayern Munich, Manchester City y el OL Lyonnes.

El conjunto dirigido por el español Ángel Villacampa fue elegido para competir por el laurel tras ganar la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf 2025-2026.

"América se convirtió en el primer club mexicano de futbol femenino en ganar una competición continental".

Los organizadores señalaron que la final ante el Washington Spirit fue "apasionante" y que se decidió con un marcador de 5-3 a favor de las azulcremas.

"Las Águilas también consiguieron el título del Campeón de Campeonas en lo que fue un año de gran éxito", se lee en la explicación sobre América.

Nominated for the 2026 Women's Club of the Year



🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 Bayern Munich

🇲🇽 Club América

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇫🇷 OL Lyonnes



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La competencia será complicada, pues enfrente estarán el conjunto culé, club ganador de este premio en 2023 y 2024, y subcampeón en 2025; y la escuadra bávara, que consiguió el triplete nacional la temporada pasada.

Mientras que el club inglés se adjudicó el doblete de liga y copa en la temporada 2025/26; y el cuadro galo "conquistó un triplete nacional y estuvo a punto de lograr un histórico cuádruple, llegando a la final de la Champions League".

El Balón de Oro será entregado el 26 de octubre de 2026, en una ceremonia que se celebrará en el London Palladium en Londres, Inglaterra.

Con información de N+

ICM