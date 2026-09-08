Christian González y Patriots Acuerdan Extensión de Contrato por 4 Años y 135 MDD

Los New England Patriots y el esquinero Christian González acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 135 millones de dólares, de los cuales 102 millones serán garantizados, según reportes de ESPN.

Con esta extensión, González se ha convertido en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL.

"El estado de las negociaciones para extender su contrato se mantuvo en el aire durante meses", apuntó ESPN.

El medio deportivo indicó que, al inicio del campamento, Robert Kraft, propietario del equipo, aseguró en julio que los Patriots habían ofrecido a Gonzalez un contrato que lo convertiría en el esquinero mejor pagado de la NFL.

Sin embargo, el jugador se ausentó de buena parte de las actividades de temporada baja y limitó su participación en el minicampamento obligatorio, mientras esperaba resolver la extensión de su contrato.

El 25 de agosto pasado, se reportó que el nacido en Texas, pero de ascendencia colombiana, regresó a los entrenamientos después de haber estado fuera desde el 10 de agosto por una lesión menor.

El esquinero volvió a ponerse el uniforme para la práctica, la última antes de viajar a Cleveland para prepararse para el último partido de pretemporada de los Patriots.

Pero González no confirmó si su ausencia se debió por completo a una lesión, sin relación con las negociaciones en curso entre la directiva y sus agentes.

"No voy a entrar en eso. Estoy aquí ahora. Así que es lo que es", dijo aquella vez.

González estaba bajo el contrato de novato que firmó en 2023. Para esta temporada estaba previsto que ganara un salario base de 2.25 millones de dólares y 18.1 millones de dólares en el último año, en 2027.

"Lo queremos aquí", manifestó el vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, Eliot Wolf.

"Es un jugador de élite. Ya lo he dicho públicamente antes y seguimos trabajando con sus representantes para encontrar una solución que funcione para todos", añadió.

A principios de agosto, el cornerback de Seattle Devon Witherspoon recibió una extensión de contrato por cuatro años y 132 millones de dólares, con 101 millones garantizados, para convertirse en el jugador mejor pagado en su posición en la liga.

González reconoció al menos cierta frustración al ver que otras situaciones se resolvían en la liga.

"Es frustrante. Pero estoy enfocado en la temporada", indicó.

Los Patriots debutan en Seattle el miércoles 9 de septiembre en una revancha de la victoria de los Seahawks en el Super Bowl 60 de febrero pasado.

ASJ