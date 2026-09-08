Vehículos Quedan Varados por Inundación en Paso a Desnivel en Guadalajara-Nogales
La zona ha registrado constantes afectaciones en el pasado, cada que se registran fuertes precipitaciones
La zona ha registrado constantes afectaciones en el pasado, cada que se registran fuertes precipitaciones
Nuevamente el paso a desnivel de La Moderna, sobre la carretera Guadalajara–Nogales, se inundó por las fuertes lluvias de la noche del lunes, donde vehículos quedaron varados y algunas personas se subieron al techo de un camión.
La circulación fue interrumpida en ambos sentidos, según consignó N+, mientras Bomberos realizan trabajos de desazolve con motobombas para retirar el agua acumulada en la vía ubicada en el municipio de Zapopan.
En el lugar quedaron atrapados pasajeros de un camión de transporte de personal que circulaba en dirección de Nogales hacia Guadalajara.
En el sentido contrario, un tráiler y otro automóvil también quedaron varados hasta los primeros minutos de este martes.
El paso a desnivel de la carretera a Nogales, ubicado en la zona de La Moderna en Zapopan, Jalisco, quedó inundado este martes, dejando a varios vehículos varados. Personal de emergencia realiza labores de desasolve en la zona.— NMás (@nmas) September 8, 2026
Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/LSyDftRUMp
Al menos cuatro personas se subieron al toldo del camión, a la espera de ser rescatados.
La zona ha registrado constantes afectaciones en el pasado, cada que se registran fuertes precipitaciones, como las que cayeron este 7 de septiembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Antes de la medianoche, el gobierno de Zapopan dijo que elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos realizaron recorridos preventivos para evaluar las afectaciones y brindar apoyo a la ciudadanía.
Debido a la inundación en el paso a desnivel de La Moderna, quedaron atrapados algunos pasajeros de un camión de transporte de personal que circulaba en dirección de Nogales hacia Guadalajara. En el sentido contrario, un tráiler y otro automóvil también quedaron varados.— NMás (@nmas) September 8, 2026
Sigue… pic.twitter.com/oG8Q0LYTVg
Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía seguir las indicaciones de los elementos de seguridad.
Las lluvias no han cedido en Jalisco. La tormenta del pasado domingo también provocó afectaciones en Guadalajara y su zona metropolitana.
En distintos puntos fue necesario cerrar la circulación vehicular.
Se registró caos vial en los pasos a desnivel de 8 de Julio y Washington, Niños Héroes y Arcos, así como en el cruce de Fermín Riestra y Federalismo. En esa zona varios vehículos quedaron varados.
ASJ