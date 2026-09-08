Vehículos Quedan Varados por Inundación en Paso a Desnivel en Guadalajara-Nogales

Nuevamente el paso a desnivel de La Moderna, sobre la carretera Guadalajara–Nogales, se inundó por las fuertes lluvias de la noche del lunes, donde vehículos quedaron varados y algunas personas se subieron al techo de un camión.

La circulación fue interrumpida en ambos sentidos, según consignó N+, mientras Bomberos realizan trabajos de desazolve con motobombas para retirar el agua acumulada en la vía ubicada en el municipio de Zapopan.

En el lugar quedaron atrapados pasajeros de un camión de transporte de personal que circulaba en dirección de Nogales hacia Guadalajara.

En el sentido contrario, un tráiler y otro automóvil también quedaron varados hasta los primeros minutos de este martes.