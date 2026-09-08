Accidentes

Vehículos Quedan Varados por Inundación en Paso a Desnivel en Guadalajara-Nogales

La zona ha registrado constantes afectaciones en el pasado, cada que se registran fuertes precipitaciones

Paso a desnivelFoto: N+.
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