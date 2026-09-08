Internacional

Ataques Hutíes en Arabia Saudí Dejan 73 Heridos e Incendios en Complejos Petroleros

La ofensiva se produjo horas después de que los rebeldes culparan a Arabia Saudí de un ataque aéreo que alcanzó una prisión en la provincia septentrional yemení de Jawf

HutíesFoto: Reuters.

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