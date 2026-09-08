Ataques Hutíes en Arabia Saudí Dejan 73 Heridos e Incendios en Complejos Petroleros

Más de 70 personas resultaron heridas el martes en una ola de ataques hutíes contra Arabia Saudí, informaron las autoridades, una importante escalada en el renovado conflicto entre un importante aliado de Estados Unidos y los rebeldes respaldados por Irán en Yemen.

Los ataques se producen después de semanas de incremento de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí en Yemen, que echó por tierra una tregua de cuatro años en la guerra civil yemení.

Los combates han arreciado en frentes que incluyen la costa occidental de Yemen, y las fuerzas gubernamentales afirman que han logrado avances territoriales en las provincias de Hodeida, Taiz y Baydah. Los hutíes también han lanzado ataques contra instalaciones petroleras saudíes y buques petroleros en el mar Rojo.

Los ataques a primera hora del martes alcanzaron "instalaciones civiles y económicas" en las ciudades saudíes de Abha, Jazan, Najran y Khamis Mushait, indicó en un comunicado el mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen.

Al-Malki dijo que los ataques dejaron 73 heridos, entre ellos mujeres y niños. No proporcionó un desglose ni más detalles.

También provocaron incendios en varias instalaciones petroleras y de servicios públicos en el sur de Arabia Saudí, dijo en un comunicado el Ministerio de Energía del país. Se había suspendido temporalmente la actividad de los lugares afectados.

Los bomberos combatían los incendios el martes por la mañana, añadió el ministerio.

El portavoz de la coalición calificó los ataques de una "grave escalada", así como una "flagrante violación de la soberanía del reino, y una amenaza directa a la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes".

Al-Malki prometió represalias, y advirtió que la coalición encabezada por Arabia Saudí "tomará todas las medidas operativas necesarias para disuadir a la milicia terrorista hutí con la máxima determinación".

Los hutíes no hicieron comentarios inmediatos sobre los ataques, pero dijeron que se publicaría un comunicado sobre "una operación militar a gran escala" en el interior de Arabia Saudí.

Nasruddin Amer, subdirector de la oficina de medios hutí que supervisa la agencia de noticias Saba dirigida por los rebeldes, celebró los ataques en redes sociales.

"El enemigo saudí tiene que entender que el tiempo de cometer crímenes y masacres contra el pueblo yemení sin respuesta, disuasión o pagar un precio ha terminado", dijo.

Los ataques se produjeron horas después de que los rebeldes culparan a Arabia Saudí de un ataque aéreo que alcanzó una prisión en la provincia septentrional yemení de Jawf. Al menos siete personas, entre ellas un niño, murieron y otras siete resultaron heridas en el ataque en la ciudad de Hazem, dijeron los hutíes.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014 cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen y obligaron al gobierno a exiliarse.

Una coalición liderada por Arabia Saudí, que incluye a Emiratos Árabes Unidos, intervino al año siguiente para tratar de restaurar al gobierno en el poder .

Las tensiones aumentaron a principios de este año entre los aliados de Estados Unidos Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cuando su asociación en la guerra en Yemen se desmoronó, lo que llevó a Emiratos Árabes Unidos a retirarse de Yemen.

La guerra civil en Yemen ha matado al menos a 150,000 personas, según estimaciones de la ONU, y en ocasiones ha empujado al país al borde de la hambruna.

ASJ