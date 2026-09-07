Jugadora China Más Alta que Shaquille O'Neal se Impone en Mundial Femenino

La joven jugadora de básquetbol china Zhang Ziyu de 2.23 metros de altura se impone sobre sus oponentes en la Copa Mundial Femenina, pero fuera de la cancha es "solo una niña".

Esa fue la valoración que hizo su compañera Han Xu de la gigantesca jugadora de 19 años, tras la victoria de China por 74-70 en la prórroga contra la República Checa el domingo en Alemania.

Cabe destacar que la página web oficial de la Copa Mundial Femenina de Baloncesto (Básquetbol) describe a Zhang como "extraordinariamente alta", y señala que saltó a la fama internacional cuando fue nombrada MVP en la Copa Asiática Femenina Sub-18 hace dos años.

La joven Zhang Ziyu anotó tres puntos en poco más de 10 minutos en la cancha contra el equipo checo, después de haber sido una amenaza mayor contra los vigentes campeones, Estados Unidos, en una derrota por 94-61 al comienzo del torneo.

Tras esa derrota, la superestrella estadounidense Caitlin Clark tuvo palabras elogiosas para Zhang, diciendo: "Nunca he jugado contra una mujer de ese tamaño y, obviamente, nos planteó algunos retos".

"Creo que es una jugadora maravillosa y se nota lo joven que es…Se nota que todavía está creciendo y aprendiendo a jugar y a aprovechar su ventaja, que es su estatura", dijo.

Y añadió “no hay mucho que puedas hacer para detenerla cuando acerca el balón tanto a la canasta".

La estatura de Zhang figura en la página web del organismo rector mundial, la FIBA, lo que la convierte en una jugadora más alta que el gran jugador de la NBA Shaquille O'Neal, de 2.16 metros, e incluso en un deporte donde la altura importa, destaca en el baloncesto femenino.

Puede que Zhang esté destinada a la WNBA, pero Clark y Han advirtieron que no se deben depositar demasiadas expectativas en la adolescente.

"En la vida real, ella es solo una niña pequeña", dijo Han, quien fue la máxima anotadora de China con 22 puntos contra los checos.

"Siempre quiero darle buena energía... ella puede terminar hasta el borde y proteger la pintura…Creo que es una gran jugadora y seguimos pensando en cómo aprovecharla mejor y esperamos que pueda ser más agresiva".

Vídeos e imágenes de Zhang dominando a sus oponentes se han vuelto virales en internet, pero Clark dijo que ella era mucho más que eso.

"Todavía es una jugadora muy joven, pero ser tan joven, participar en una Copa del Mundo y enfrentarse a las mejores jugadoras solo va a ayudarla a seguir creciendo", dijo Clark.

"Así que creo que si continúa desarrollándose, sin duda habrá un lugar para ella", puntualizó Caitlin Clark.

Con información de N+ y AFP.