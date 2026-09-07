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Jugadora China Más Alta que Shaquille O'Neal se Impone en Mundial Femenino

Zhang Ziyu, de 19 años, mide 2.23 metros de altura y ya ha enfrentado a Estados Unidos y República Checa

La jugadora de baloncesto china Zhang ZiyuZhang Ziyu, jugadora de baloncesto china, de 2.23 metros de altura. Foto: EFE

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Zhang Ziyu, la jugadora china de 2.23m, supera en altura a Shaquille O'Neal y destaca en el Mundial Femenino. Con solo 19 años, ya es una amenaza en la cancha. Descubre más sobre su impacto en el torneo.

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