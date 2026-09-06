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Chivas Tiene Oferta de Europa por el 'Piojo' Alvarado; Estos Son los Detalles

El atacante mexicano fue titular y pieza clave de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026

Roberto Alvarado, jugador de las Chivas
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