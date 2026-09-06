Chivas Tiene Oferta de Europa por el 'Piojo' Alvarado; Estos Son los Detalles

Después de un arranque de torneo dubitativo, finalmente las Chivas han retomado el nivel que se les vio durante el certamen anterior. Bajo el mando de Gabriel Milito, el cuadro rojiblanco ha logrado escalar hasta el segundo lugar de la tabla luego de 7 partidos jugados y se posicionan como uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, podrían sufrir una baja muy sensible ya que desde Europa llegó una oferta por uno de sus mejores jugadores.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, Roberto Alvarado podría salir del Rebaño en los próximos días, pues el equipo del Spartak Moscú lanzó una oferta por el delantero de 27 años de edad. La información dada a conocer asegura que el cuadro ruso puso cerca de 8 millones de dólares sobre la mesa de Chivas para comprar al mundialista mexicano.

No obstante, se dice que si bien la directiva rojiblanca analiza la propuesta, de entrada la considera baja y no tiene intenciones de vender al atacante, menos ahora que el equipo pelea por el título. En ese sentido, cabe recordar que el mercado de fichajes en Rusia sigue abierto hasta el 10 de septiembre, por lo que será en los próximos días cuando se defina el futuro del 'Piojo' Alvarado, quien en el pasado llegó a tener ofertas del futbol brasileño.

Según TUDN, "el propio jugador tampoco está del todo convencido de emigrar al futbol de esa nación europea, principalmente porque no participa actualmente en competencias europeas de la UEFA por el conflicto que sostiene con Ucrania", aunque hay rumores de que los clubes de ese país podrían volver a ser aceptados en las competiciones continentales a partir de la próxima temporada.

De momento, Alvarado es uno de los pilares para Gabriel Milito, registrando 4 goles y 1 asistencia en 7 partidos del Apertura 2026. El futbolista tiene un valor de mercado que ronda los 10 millones de euros, esto de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, además fue titular con la Selección Mexicana en el pasado Mundial y tiene contrato con el equipo de Guadalajara hasta 2029.