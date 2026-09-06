Detienen a Juan “N” por Presunto Feminicidio de Joven Colombiana en SLP

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Juan “N”, señalado por su presunta participación en el feminicidio y desaparición de Tatiana “N”, una joven de 32 años, de origen colombiano, localizada sin vida en una comunidad de Villa de Reyes.

El detenido también es investigado por un delito relacionado con la desaparición de personas y será presentado ante un juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la familia de Tatiana perdió comunicación con ella el pasado 25 de agosto y denunció su desaparición el día 31. La ficha de búsqueda fue emitida el primero de septiembre y ese mismo día la joven fue localizada sin vida en una comunidad de Villa de Reyes.

Las investigaciones establecieron como una de las principales líneas que Tatiana habría sido privada de la vida el 28 de agosto, al interior de un establecimiento ubicado sobre la carretera 57, en la capital potosina. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado a bordo de un vehículo.

El análisis de videograbaciones obtenidas en las inmediaciones del lugar donde fue vista por última vez permitió a agentes de la Policía de Investigación establecer la identidad del probable responsable y solicitar ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la responsabilidad jurídica del detenido.