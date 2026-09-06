Seguridad

Detienen a Juan “N” por Presunto Feminicidio de Joven Colombiana en SLP

La joven fue localizada sin vida en Villa de Reyes; las investigaciones llevaron a la captura del presunto responsable.

Detienen a Juan “N” por Presunto Feminicidio de Joven Colombiana en SLPDetienen a Juan “N” por Presunto Feminicidio de Joven Colombiana en SLP. Foto: FGESLP

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Juan 'N' es detenido por su presunta implicación en el feminicidio de Tatiana 'N'. La joven fue encontrada sin vida en Villa de Reyes.

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