Seguridad

Esperan Orden de Cateo en Vivienda de Ciudad Juárez Tras Ataque a Hombre

Autoridades mantienen resguardado el inmueble luego de que el dueño de la vivienda disparara contra un hombre durante una aparente discusión.

Esperan orden de cateo en vivienda de Ciudad JuárezEsperan orden de cateo en vivienda de Ciudad Juárez. Foto: N+

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Un hombre herido y una mujer afectada por esquirlas tras un ataque en Ciudad Juárez. La policía y el ejército resguardan el lugar.

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