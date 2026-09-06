Esperan Orden de Cateo en Vivienda de Ciudad Juárez Tras Ataque a Hombre

Esta tarde de domingo, elementos de la Unidad Especializada en Daños y Contra la Integridad Física, en conjunto con el Ejército Mexicano, mantienen vigilancia en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Rufino Tamayo y Joaquín Torres García, del fraccionamiento Parajes del Sol, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los agentes permanecen en el lugar a la espera de una orden de cateo emitida por un juez, luego de que durante la madrugada se registrara un hecho violento en el que un hombre y una mujer resultaron lesionados por arma de fuego.

Según el reporte realizado al número de emergencias 911, al menos tres personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un domicilio cuando, tras una presunta discusión, el dueño de la casa habría disparado contra un hombre, quien resultó lesionado en un brazo, mientras que la mujer habría resultado afectada únicamente por esquirlas.

Se informó que ambos fueron trasladados a recibir atención médica a bordo de un vehículo particular. Posteriormente, se dio a conocer que la mujer ya fue dada de alta, mientras que el hombre permanece hospitalizado, sin que hasta el momento se haya informado sobre su estado de salud.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información respecto al presunto agresor. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, las autoridades proporcionen más detalles sobre el caso y el paradero del presunto responsable.