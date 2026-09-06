Rescatan a Dos Personas Presuntamente Privadas de la Libertad en Veracruz

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que dos personas que habían sido privadas de la libertad durante los hechos registrados en el municipio de Omealca, fueron localizadas y resguardadas.

Según lo informado por el secretario, el hallazgo se registró luego del despliegue de fuerzas federales y estatales que se mantuvo en la zona tras el ataque ocurrido contra los elementos de carácter federal.

En las labores de localización participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).

En el municipio de Córdoba se desplegó intenso operativo de las fuerzas del orden que fueron vistas en la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba y después en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), además de circular por vialidades de Córdoba.