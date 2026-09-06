Seguridad

Rescatan a Dos Personas Presuntamente Privadas de la Libertad en Veracruz

Autoridades localizaron y liberaron a dos víctimas de un aparente rapto en la entidad veracruzana. El hallazgo ocurrió tras el despliegue de fuerzas federales y estatales.

Resctatan a Dos Personas Presuntamente Privadas de la Libertad en VeracruzLas diligencias fueron realizadas por distintas corporaciones de seguridad. Foto: Archivo | N+

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Autoridades en Veracruz liberan a dos personas secuestradas en un operativo coordinado. La acción involucró a SEDENA, SEMAR y más. Infórmate sobre este caso.

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