¿A Qué Hora es la Final Toluca vs Monterrey y Dónde Ver? Canal y Link de Transmisión

Este domingo culmina la sexta edición del torneo internacional entre la Liga MX y la MLS y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal van a pasar el partido del Toluca vs León, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión gratis del juego de hoy en México, correspondiente a la final de la Leagues Cup 2026, pues en N+ te tenemos lista una opción para que disfrutes del encuentro en vivo online.

El juego de Rayados contra los Diablos Rojos se confirmó luego de las semifinales, donde Monterrey venció en penales al América y el Toluca derrotó al León en territorio estadounidense. Eso significa que veremos a un equipo mexicano quedarse con el trofeo por tercera vez en lo que va del joven torneo.

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Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:15 horas (7:15 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 6 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Shell Energy Stadium, recinto que se ubica en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio de la gran final en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:15 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

19:15 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:15 pm en Cancún, Quintana Roo.

Recordemos que este fin de semana el Toluca y el Monterrey no van a tener actividad en la Jornada 7 de la Liga MX 2026, pues sus respectivos juegos contra Puebla y Querétaro fueron aplazados debido a su participación en el torneo internacional.

Si no sabes dónde ver el Toluca vs Monterrey gratis te tenemos buenas noticias. La transmisión del juego por la final de la Leagues Cup no va a pasar por pasa por ningún canal de TV abierta en México, solamente estará disponible para la señal de TUDN, disponible solo para la televisión de paga.

Si no tienes oportunidad de ver el partido por TV de paga, el Toluca vs Monterrey va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador de la final de la Leagues Cup 2026.

AO