Forlán Confía en Uruguayos de Liga MX: Encabezan Lista de su Primera Convocatoria

El nuevo entrenador de Uruguay, Diego Forlán, publicó su lista de convocados para la minigira por Asia, que incluye duelos contra Japón y Corea del Sur. Llama la atención que dejó fuera al veterano Luis Suárez y optó por incluir a dos delanteros que militan en la Liga MX: Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

De hecho, Forlán dejó claro que confía en los uruguayos que juegan en el futbol mexicano. Por ello llamó hasta a un elemento de los Gallos del Querétaro: Santiago Homenchenko.