Forlán Confía en Uruguayos de Liga MX: Encabezan Lista de su Primera Convocatoria
El americanista Brian Gutiérrez y el diablo Federico Viñas fueron llamados para los próximos juegos amistosos de Uruguay
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El nuevo entrenador de Uruguay, Diego Forlán, publicó su lista de convocados para la minigira por Asia, que incluye duelos contra Japón y Corea del Sur. Llama la atención que dejó fuera al veterano Luis Suárez y optó por incluir a dos delanteros que militan en la Liga MX: Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.
De hecho, Forlán dejó claro que confía en los uruguayos que juegan en el futbol mexicano. Por ello llamó hasta a un elemento de los Gallos del Querétaro: Santiago Homenchenko.
La lista de charrúas de la Liga MX la encabeza el americanista Brian Rodríguez y se complementa con Federico Viñas (Toluca), Rodrigo Aguirre (Tigres) y Sebastián Cáceres, quien hasta esta semana jugaba en el América y acaba de ser traspasado al Celta de Vigo español.
La convocatoria del estratega Diego Forlán, quien sustituye a Marcelo Bielsa, es para los juegos amistosos de septiembre y octubre: Japón, Corea del Sur e India. El exgoleador uruguayo inicia un proceso de reconstrucción, luego del fracaso del equipo charrúa en el Mundial 2026.
Aunque se hablaba del retorno de Luis Suárez para encabezar el proyecto, el técnico Forlan dejó en claro que no cederá ante las presiones de la prensa y aficionados: Lucho tiene 39 años, lo que contrasta con el plan de rejuvenecer al equipo.
Como se sabe, Suárez anunció su adiós a la selección uruguaya en el 2024, aunque antes del Mundial 2026 hizo público que si lo llamaban estaba dispuesto a volver. Y aunque Forlán dijo hace un mes, al asumir el cargo, que “El Pistolero” era elegible, también aclaró que eso lo decidiría sobre la marcha.
A quien sí llamó fue a Miguel Merentiel, el delantero de Boca Juniors que fue ignorado por “El Loco” Bielsa para disputar el Mundial 2026. También convocó a Martín Satriano, del Getafe español, quien es otra de las novedades.
Uruguay enfrentará a Japón el 24 de septiembre en Rifu. Luego, el 28 del mismo mes viajará a Seúl para jugar ante Corea del Sur. Y el 6 de octubre enfrentará a India en Calcuta.
Con información de N+