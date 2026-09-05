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Forlán Confía en Uruguayos de Liga MX: Encabezan Lista de su Primera Convocatoria

El americanista Brian Gutiérrez y el diablo Federico Viñas fueron llamados para los próximos juegos amistosos de Uruguay

El americanista Brian Rodríguez jugó con Uruguay en el Mundial 2026, donde no le fue tan bien.El americanista Brian Rodríguez jugó con Uruguay en el Mundial 2026, donde no le fue tan bien. Foto: Reuters

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