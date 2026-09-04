Santi Gimenez Debutó con el Porto: Así le Fue al Mexicano en la Primeira Liga

El FC Porto sigue firme en la cima de la Primeira Liga de Portugal, luego de derrotar 2-1 al Moreirense en la Jornada 5. Con los Dragones, este día debutó el delantero mexicano Santiago Gimenez, quien acaba de llegar procedente del futbol italiano.

Con goles de Jan Bednarek y William Gomes, el Porto superó 2-1 al Moreirense FC. El gol de los verdiblancos fue obra de Dinis Pinto. El juego fue más parejo de lo que dicta el marcador.

El mexicano Santi Gimenez entró al terreno de juego cuando ya ganaban los Dragones. El entrenador Francesco Farioli mandó al terreno de juego al delantero a los 75 minutos, con la idea de refrescar el ataque y buscar la tercera anotación.

Gimenez suplió a André Silva en el eje del ataque y se mostró empeñoso desde que pisó el césped. Lamentablemente tuvo pocos balones a modo en el área, ya que sus compañeros estaban más concentrados en aguantar la ventaja que en atacar.

Aún así, Santi remató dos veces a portería pero el portero rival, André Ferreira, estuvo atento para atajar los intentos. Fue un discreto debut, con buenas sensaciones, para que el seleccionado Tricolor se vaya adaptando a sus compañeros.

Luego de finalizado el encuentro, Gimenez aprovechó las cámaras para mandar un saludo a los aficionados de los Dragones: “Hola Portistas. Estoy muy contento por mi primer partido y los tres puntos. Gracias por su apoyo, la verdad es que lo ganaron ustedes. Abrazo grande y bendiciones. ¡Vamos por más!”.

El arranque del partido parecía prometedor para los Dragones, que tenían más tiempo la pelota. Sin embargo el Moreirense se adelantó a los 20 minutos: Dinis Pinto llegó al segundo palo para mandar a las redes la pelota, luego de un gran centro desde el extremo izquierdo. Curiosamente, fue el primer tanto en contra para el Porto en esta temporada, luego de 5 Jornadas.

Heridos en el orgullo, los Dragones reaccionaron con ímpetu para hilvanar varias opciones de gol, hasta que consiguió el empate a los 37 minutos: el polaco Jan Bednarek marcó el 1-1 con un cabezazo, tras un tiro libre indirecto lanzado por William Gomes.

Así se fueron al descanso, pero en la segunda mitad el Porto salió con más vehemencia a buscar el tanto de la victoria, que consiguió hasta el minuto 58: William Gomes hizo el 2-1 con un tiro rasante que no alcanzó el guardameta André Ferreira.

En la recta final hubo alarma, luego de que el danés Victor Froholdt quedó conmocionado por un codazo de Guilherme Liberato durante una jugada en la media cancha. El mediocampista del Porto tuvo que ser atendido e inmovilizado por los servicios médicos.

Guilherme Liberato recibió tarjeta roja de manera más que merecida y no pudo evitar las lágrimas al ver que Froholdt seguía tendido en el césped luego de varios minutos. El futbolista danés por fin reaccionó y salió en camilla rumbo a los vestidores.

Una vez que se reanudó el encuentro, los Dragones sólo se dedicaron a aguantar la pelota para evitar una reacción del equipo visitante. Y lo consiguió, para llegar a 15 unidades y conservar el liderato de la tabla general.

Con información de N+