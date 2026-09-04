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Santi Gimenez Debutó con el Porto: Así le Fue al Mexicano en la Primeira Liga

El delantero mexicano quiere brillar con los Dragones lusos y sacarse la espina luego de fracasar con el Milán italiano

Santiago Gimenez agradeció con aplausos a la afición, junto con su equipo, por el apoyo recibido en el partido contra el Moreirense.Santiago Gimenez agradeció con aplausos a la afición, junto con su equipo, por el apoyo recibido en el partido contra el Moreirense. Foto: Porto FC

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