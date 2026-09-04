Fidalgo Regresó a las Canchas con el Betis, en la Victoria sobre el Real Madrid

Real Madrid visitó al Betis en la Jornada 4 de LaLiga 2026 con la meta puesta en ganar y recuperar el liderato. Pero el conjunto merengue cayó 1-0, luego de que se topó con pared, ya que el guardameta Álvaro Valles detuvo todo, hasta una pena máxima en los últimos minutos.

En la primera mitad el Real Madrid y el Betis sostuvieron un duelo parejo. Los merengues, ahora vestidos de color rosa, eran más propositivos al ataque mientras que los béticos se defendían con solidez y también se daban tiempo para desdoblar con velocidad al ataque.

El entrenador José Mourinho mandó a sus mejores hombres desde el arranque, desde el arquero Thibaut Courtois hasta Marc Cucurella, Vinicius y Mbappé.

Fue Vinicius quien tuvo la primera oportunidad para los visitantes, sólo que estrelló su disparo en la base del poste cuando el arquero Álvaro Valles ya estaba vencido. A su favor, hay que decir que se quedó prácticamente sin ángulo de tiro.

Más tarde el msn “Vini” entró al área y mandó diagonal hacia Mbappé, quien remató a puerta y el guardameta rechazó la bola. Luego, el delantero contraremató pero el zaguero Marc Bartra se interpuso y tapó el intento que iba a las redes.

Para la segunda parte el Madrid salió resuelto a ponerse adelante. Y de inmediato tuvo un par de oportunidades pero no logró anotar porque el guardameta Valles y la zaga bética se aplicó a fondo para extinguir el peligro.

El mexicano español Álvaro Fidalgo entró de cambio en la segunda parte. Pese a que se hablaba de que saldría del equipo y que estaba transferible, el entrenador Manuel Pellegrini le dio minutos frente al Real Madrid. “El Maguito” sustituyó a Isco a los 60 minutos de juego.

Francisco García tuvo oportunidad de adelantar al Betis a los 70 minutos, cuando enfiló al área madridista pero no pudo quitarse al defensa Rudiger y pasó el balón a Marc Roca, quien disparó por encima del travesaño.

En el minuto 80 el Real Betis se puso arriba 1-0: En un tiro de esquina, Nelson Deossa cabeceó con potencia y el portero Thibaut Courtois se lanzó para sacar la pelota del ángulo, sólo que Troy Parrot estuvo atento para contrarematar y mandarla a las redes. Así que los cambios le funcionaron al entrenador Pellegrini.

En el 85 respondieron los visitantes con un tiro-centro de Kylian Mbappé que se estrelló en el poste izquierdo sin que nadie llegara a empujarlo, para suerte del arquero Álvaro Valles.

Un minuto después, a los 86’, el delantero Carlos Espí consiguió el empate 1-1 con un vistoso remate de media chilena. Cuando festejaban los madridistas, el VAR le indicó al silbante que había fuera de juego y el tanto fue anulado.

Sin embargo, en el minuto 93, el árbitro señaló una pena máxima a favor del equipo madridista por una falta sobre Vinicius. Y Mbappé lo cobró a la izquierda del guardameta, que detuvo el tiro. Oportunidad desperdiciada cuando más necesitaba un gol el equipo visitante.

En el 96, en tiro de esquina, Carlos Espí acarició la igualada con un buen remate de cabeza. Nuevamente apareció el arquero Valles para desviar la pelota hacia afuera. Y el Betis mantuvo la ventaja.

Luego de 90+8, con polémica incluida, finalizó el encuentro. El Real Betis y su afición festejaron con todo el triunfo mientras que los jugadores madridistas reclamaban al silbante sus decisiones. El más molesto era Vinicius, quien tuvo que ser amonestado para que se calmara.

Con la victoria el Betis llegó a 9 unidades y se colocó en la posición 3, sólo abajo del Real Madrid (9) y Barcelona (9), a falta del resto de los partidos de la Jornada 4 en el futbol español.

Con información de N+