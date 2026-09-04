Deportes

Fidalgo Regresó a las Canchas con el Betis, en la Victoria sobre el Real Madrid

Kylian Mbappé falló un penal en los minutos finales y dejó escapar el empate para el equipo merengue

Betis y Real Madrid ofrecieron un partido emocionante en la Jornada 4 de LaLiga 2026Álvaro Fidalgo disputa una pelota ante Kylian Mbappé en el Estadio La Cartuja. Foto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+