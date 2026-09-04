Muere Jugador de 16 Años de las Fuerzas Básicas de Piratas FC en Veracruz

La tragedia vuelve a enlutar al mundo deportivo en México, debido a que se reportó el fallecimiento de una joven promesa del futbol en ascenso en Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta mañana en el Estadio Luis Pirata Fuente, ubicado en la colonia Virginia, en Boca del Río, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un menor inconsciente.

Gael “N”, de 16 años de edad, integrante de las fuerzas básicas de Piratas FC, se encontraba en una práctica de su proceso de formación. Mientras trotaba, comenzó a manifestar diversas molestias y posteriormente se desvaneció.

Sus compañeros y entrenadores de inmediato corrieron a ayudarlo para brindarle los primeros auxilios; no obstante, al ver su condición de salud, de inmediato lo trasladaron a un hospital cercano.

En la Cruz Roja lo atendieron de emergencia, pero lamentablemente confirmaron su fallecimiento.

Gael era considerado como un jugador con gran futuro en la liga mexicana. Su amor por el deporte lo llevó desde muy pequeño a integrarse en equipos que le permitieran forjar técnica y táctica para desenvolverse en la cancha. Tal es el caso del Real Junior de la Liga Pirata Fuente, donde lo presentaban como un “crack”.

“Estrella de nuestra Selección Liga Pirata Fuente, que la está rompiendo con su gran fútbol en el Estatal”, dice una publicación en redes sociales que data de marzo de 2025.

Luego, Gael logró entrar a las fuerzas básicas del equipo veracruzano Piratas FC, donde daba todo su esfuerzo para seguir ascendiendo en su camino profesional como futbolista.

Se desconocen las causas de su fallecimiento, por lo que las autoridades ya están a cargo de la investigación, pero no se descarta una posible descompensación debido a las condiciones del clima en la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado en su reporte de temperaturas máximas que Veracruz atraviesa por una racha donde el termómetro alcanza los 40 grados, por lo que piden a la población estar atentos para evitar un golpe de calor.

Más tarde, Piratas FC emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del joven Gael Uscanga Carranza, quien estaba como invitado al Plan Piloto de Fuerzas Básicas.

"Gael, previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento manifestó un malestar general, el área medica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre", indicó.

El club aseguró que la madre llegó pocos minutos después y solicitó apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Vecrauz. Añadió que la familia recibe todo el apoyo de forma incondicional.

"Piratas FC, se une a la pena que embarga a la familia de Gael en este difícil y triste momento, expresando nuestras más sinceras condolencias y profunda solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos", puntualizó.

EPP