Deportes

Muere Jugador de 16 Años de las Fuerzas Básicas de Piratas FC en Veracruz

El adolescente fue atendido de emergencia durante uno de los entrenamientos de la liga de expansión

El adolescente perdió la vida durante un entrenamiento de la liga de expansión en VeracruzFoto: Redes
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