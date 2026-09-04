Internacional

DEA Destaca Colaboración México-EUA tras Aseguramiento Histórico de Metanfetamina

La agencia asegura que las autoridades mexicanas han desmantelado 8 laboratorios de metanfetamina como resultado del trabajo en conjunto

Decomiso de metanfetamina. Foto: SSPCDecomiso de metanfetamina. Foto: SSPC
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