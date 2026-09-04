DEA Destaca Colaboración México-EUA tras Aseguramiento Histórico de Metanfetamina

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó "el poder" de la colaboración con México luego de que, en poco más de una semana, se desmantelaran ocho laboratorios de metanfetamina, decomisos que, según la agencia, "no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación" de la agencia.

Lo mismo hizo el embajador de EUA en México, Ronald Johnson, quien resaltó que la información compartida genera resultados tangibles.

"Nuestra cooperación con México está evitando que drogas letales lleguen a nuestras calles y golpeando a las redes criminales donde más les duele", escribió en su cuenta de X.

El golpe más importante de esta serie de operativos se registró en Sinaloa, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina, en lo que la DEA calificó como uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante la actual administración.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Como resultado, fue desmantelado un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, que se ubica como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El de mayor tamaño había sido localizado y destruido previamente por el Ejército Mexicano (Sedena).

De acuerdo con la DEA, este resultado derivó del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

In just over a week, Mexican authorities have dismantled 8 significant methamphetamine labs with DEA collaboration - seizures that would not have happened without DEA intelligence and investigative work. This is the largest yet: more than 16 tons of methamphetamine seized in… https://t.co/PqayFPupFO — DEA HQ (@DEAHQ) September 4, 2026

Además de la metanfetamina, en el operativo se aseguraron más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas utilizadas para su producción, lo que representó una afectación estimada de 347 millones de dólares a la estructura criminal responsable.

La DEA señaló que estas operaciones demuestran "el poder de la colaboración" entre la agencia estadounidense y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y golpear las finanzas de las organizaciones criminales.

La agencia subrayó que el objetivo es afectar a estas organizaciones desde su capacidad de producir droga, además de cortar sus cadenas de suministro y golpear directamente sus finanzas.

Finalmente, remarcó que la cooperación internacional, "con pleno respeto a nuestra soberanía", seguirá traduciéndose en acciones concretas contra quienes producen y trafican drogas.

AMP