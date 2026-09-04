Internacional

Muere Atropellada Mónica Martinich, Corredora que se Preparaba para un Maratón

Mónica Andrea Martinich, de 38 años, entrenaba de madrugada junto a un grupo de corredores cuando una camioneta la embistió y huyó del lugar.

monica-martinich-corredora-atropellada-ecuador.Foto: Twitter Emergencias Ecuador

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Mónica Martinich, madre y corredora, fallece tras ser atropellada en Guayaquil. La comunidad de corredores está conmocionada. Investigación en curso para hallar al responsable.

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