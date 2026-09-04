Muere Atropellada Mónica Martinich, Corredora que se Preparaba para un Maratón

Mónica Andrea Martinich, una corredora de 38 años que se preparaba para disputar una próxima maratón, murió luego de ser atropellada por una camioneta que se dio a la fuga sin auxiliarla, de acuerdo con reportes de medios ecuatorianos.

El grupo de corredores, entre quienes se encontraba Mónica, entrenaba alrededor de las 04:30 horas a la altura del kilómetro 3 de la vía a Samborondón, en el sector de La Puntilla, zona metropolitana de Guayaquil. Avanzaban por el carril de extrema derecha, acompañados por un vehículo de custodia a un costado.

Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, una camioneta que circulaba detrás del grupo comenzó a tocar el claxon de manera insistente mientras se aproximaba. El vehículo de resguardo se desplazó ligeramente para cederle el paso, pero la camioneta intentó rebasar por el costado derecho y terminó impactando a Martinich.

Dos de los deportistas que corrían junto a ella lograron esquivar el golpe y resultaron ilesos; Martinich, la más alejada de la acera, no alcanzó a reaccionar y murió en el lugar.

Después de atropellarla, el conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima y abandonó el sitio; la Comisión de Tránsito del Ecuador registró el caso como un atropello con persona fallecida y fuga del responsable.

El Municipio y la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón entregaron a las autoridades los registros de cámaras de videovigilancia de la zona para ayudar a identificarlo, mientras que el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, condenó el hecho y aseguró que las evidencias serían puestas a disposición de la justicia.