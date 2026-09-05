Casi 2 Millones de Líneas Móviles con Terminación 1 Están Suspendidas por Registro

Desde el pasado martes 1 de septiembre, miles de personas descubren lo mismo al intentar hacer una llamada: su línea sigue ahí, su número no se ha perdido, pero el servicio está suspendido. Es el efecto de la suspensión por el proceso de vinculación telefónica que avanza, dígito por dígito, en todo el país.

De acuerdo con el corte más reciente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al jueves 3 de septiembre se han vinculado 9 millones 550 mil 278 líneas con terminación 1, lo que equivale al 83.4% de las 11 millones 452 mil 897 líneas estimadas para este bloque.

El trámite, aunque tedioso para algunos, ya está dando frutos: más de 1.1 millones de líneas que habían quedado suspendidas por no completar el registro a tiempo ya fueron reactivadas en cuanto sus usuarios realizaron la vinculación.

La CRT prevé que en los próximos días sean reactivadas las 1.9 millones de líneas correspondientes a esta terminación que permanecen suspendidas, mientras que alrededor de 2.5 millones de líneas de este mismo bloque —consideradas en desuso— serán depuradas del sistema.

Para quienes aún tienen su línea terminada en "1" suspendida, la CRT aclaró que el número no se pierde y que el servicio puede recuperarse de forma inmediata en el momento en que se complete la vinculación ante la compañía telefónica correspondiente.

Mientras tanto, esas líneas conservan funciones básicas: pueden marcar a números de emergencia, a atención ciudadana, a la propia compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y, por supuesto, completar el proceso de registro.

El trámite puede realizarse en cualquier centro de atención de la compañía telefónica o de manera remota a través de las plataformas digitales de cada empresa. El portal oficial registratulinea.crt.gob.mx concentra los enlaces de todas las compañías participantes.

AMP