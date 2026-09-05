Sociedad

Casi 2 Millones de Líneas Móviles con Terminación 1 Están Suspendidas por Registro

Se han vinculado 9 millones 550 mil 278 líneas con terminación 1, lo que equivale al 83.4% del total

Usuario de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro

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