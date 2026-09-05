Aseguran Más de Siete Mil Litros de Hidrocarburo en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que por parte del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo del juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio poblano de Chignahuapan.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Policía Municipal de dicha demarcación observaron, desde el exterior de un inmueble, diversos recipientes y percibieron un fuerte olor a hidrocarburo.

Tras este avistamiento los cuerpos de seguridad locales dieron aviso a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que inició los protocolos y las investigaciones correspondientes.

La inspección judicial se llevó a cabo con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes aseguraron aproximadamente siete mil 338 litros de mezcla de hidrocarburo, contenidos en diversos recipientes.

Durante la diligencia se decomisaron mangueras, embudos, bidones, tambos y un contenedor; dos tinacos y una bomba, entre otros objetos relacionados con los hechos constitutivos de delito, asimismo fue asegurado el inmueble en cuestión.

Cabe destacar que la FGR en Puebla no dio a conocer si hubo personas detenidas durante la ejecución de esta orden de cateo en este Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte poblana.

Con información de N+

GMAZ