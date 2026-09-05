Seguridad

Aseguran Más de Siete Mil Litros de Hidrocarburo en Chignahuapan, Puebla

El combustible de presunta procedencia ilegal fue localizado durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble, mismo que fue sellado.

Asegurados Siete Mil Litros Hidrocarburo Cateo Inmueble Chignahuapan Sierra Norte PueblaAseguran Más de Siete Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Robado en Chignahuapan, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Operativo en Chignahuapan: más de siete mil litros de hidrocarburo ilegal asegurados. La FGR y Policía Federal Ministerial lideran la investigación. Entérate de más.

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