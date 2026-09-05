Seguridad

Se Registra Movilización Policiaca en Estación de Gas en Gómez Palacio, Durango

Elementos de distintas corporaciones acudieron al negocio ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano y calle 5 de Mayo.

Se Registra Movilización Policiaca en Estación de Gas en Gómez Palacio, DurangoElementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal y Estatal acudieron para atender el reporte. Foto: N+

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