Se Registra Movilización Policiaca en Estación de Gas en Gómez Palacio, Durango

Se registró una movilización de distintas corporaciones de seguridad en una estación de gas ubicada sobre el bulevar Ejército Mexicano y la calle 5 de Mayo, en Gómez Palacio.

El reporte generó confusión debido a que comenzaron a circular dos versiones diferentes sobre lo ocurrido. Una de ellas señalaba que presuntamente se había registrado la detonación de algún artefacto, mientras que otra versión apuntaba a que un camión habría generado un fuerte ruido que provocó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

Ante el reporte, al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, quienes acudieron para verificar la situación y descartar cualquier posible riesgo para la población.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial que permita confirmar qué fue lo que ocurrió en la estación de gas. Se espera que las autoridades proporcionen mayor información sobre el hecho y aclaren las circunstancias que provocaron la movilización de las corporaciones de seguridad.