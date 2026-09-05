Una manifestación se registró en la explanada de la Feria de Torreón para exigir justicia y mostrar apoyo a Mariana Roel, quien denunció que su expareja presuntamente le ha impedido tener contacto con sus dos hijos.

De acuerdo con el testimonio de Mariana, desde noviembre de 2025 no ha tenido ningún tipo de acercamiento con los menores, situación por la que decidió hacer público su caso y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

La afectada también denunció un presunto tráfico de influencias por parte de los abuelos paternos de sus hijos y señaló que distintas instancias de gobierno estarían involucradas en el proceso. Ante ello, pidió que las autoridades actúen con imparcialidad y garanticen que su caso sea atendido conforme a derecho.

Mariana Roel aseguró que el padre de los menores entregó a las autoridades evidencias presuntamente falsas, entre ellas un certificado médico de uno de sus hijos, el cual habría sido utilizado para obtener un convenio de buenos cuidados. Con dicho documento, además, se presentó una denuncia por violencia familiar en contra de Mariana Roel.

La mujer señaló además que el médico que habría emitido dicho certificado declaró ante el Ministerio Público que no atendió personalmente al menor. Por esta razón, pidió que se revise la documentación presentada y que el caso sea resuelto mediante el debido proceso, con perspectiva de género y sin favorecer a ninguna de las partes.