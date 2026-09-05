Seguridad

Se Manifiestan en la Feria de Torreón para Pedir Justicia por Mariana Roel

La mujer denunció a su expareja ya que presuntamente le ha impedido ver a sus hijos.

Se Manifiestan en la Feria de Torreón para Pedir Justicia por Mariana RoelLos manifestantes se reunieron en la explanada del lugar para mostrar su apoyo a Mariana Roel. Foto: N+

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