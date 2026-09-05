David Ramírez Asumió la Sindicadura de Tepuche tras el Asesinato de su Antecesor

David Guadalupe Ramírez González, fue localizado sin vida la tarde de este viernes, luego de que se desconociera su paradero tras un ataque registrado al norte de Culiacán, donde su hermano fue herido de bala y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

El funcionario había sido designado como síndico de Tepuche para el periodo del 18 de abril de 2026 al 31 de marzo del 2029 tras la aprobación en sesión ordinaria del Cabildo en Culiacán.

David asumió la sindicatura luego del asesinato de su antecesor, Héctor Bartolo Zamudio Ríos. Tomó el cargo en medio de una fuerte ola de violencia en esa región, donde la elección para el puesto había quedado sin aspirantes.

El síndico no tenía mucha exposición pública y, hasta el momento, se tiene poca información de él.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades mientras que el Gobierno municipal informó que colaborará con las autoridades competentes y proporcionará la información que sea requerida en el caso.