Seguridad

David Ramírez Asumió la Sindicadura de Tepuche tras el Asesinato de su Antecesor

El funcionario fue designado al cargo de síndico de Tepuche en el periodo del 18 de abril de 2026 al 31 de marzo del 2029.

David Guadalupe Asumió la Sindicadura de Tepuche tras el Asesinato de su AntecesorOperativo tras Asesinato de David Guadalupe. Foto: N+

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David Guadalupe Asumió la Sindicadura de Tepuche tras el Asesinato de su Antecesor