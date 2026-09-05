Seguridad

Vinculan a Proceso a Fernando ‘N’ por Caso de Mellizas Asesinadas en Tamaulipas

El detenido permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el caso de feminicidio de Dinorah y Denisse.

Vinculan a Proceso a Fernando ‘N’ por Caso de Mellizas Asesinadas en TamaulipasVinculan a Proceso a Fernando ‘N’ por Caso de Mellizas Asesinadas en Tamaulipas. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fernando 'N' enfrenta proceso por feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse en Matamoros. Permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+