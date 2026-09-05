Vinculan a Proceso a Fernando ‘N’ por Caso de Mellizas Asesinadas en Tamaulipas

Fernando “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, en agravio de las mellizas Dinorah y Denisse, por hechos registrados el pasado 26 de julio en el Ejido Control, municipio de Matamoros.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el Ministerio Público presentó ante un Juez de Control diversos datos de prueba que establecen la probable participación del imputado en los hechos.

La investigación señala que ambas víctimas fueron lesionadas con un objeto punzocortante en la región del tórax, heridas que posteriormente les provocaron la muerte.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Fernando “N”.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva justificada, mientras que se estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.