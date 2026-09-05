Seguridad

Director de Facultad de Veterinaria en la UAT Niega Novatada a Estudiante

El director aseguró que el estudiante hospitalizado tras los hechos registrados en el plantel sufrió un golpe de calor y negó que actualmente se realicen novatadas.

Director de Facultad de Veterinaria en la UAT Niega Novatada a EstudianteDirector de Facultad de Veterinaria en la UAT Niega Novatada a Estudiante. Foto: N+

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Estudiante hospitalizado en UAT: Director de Veterinaria niega novatadas y asegura que fue un golpe de calor.

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