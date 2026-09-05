Director de Facultad de Veterinaria en la UAT Niega Novatada a Estudiante

El director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Octavio Merino Chávez, aseguró que la institución colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos en los que un estudiante resultó hospitalizado tras una actividad que, de acuerdo con señalamientos, habría ocurrido como parte de una presunta novatada.

A través de un video difundido en redes sociales, el director señaló que desde que el alumno presentó síntomas, personal de la Facultad permaneció pendiente de su estado y aseguró que la familia fue notificada sobre la situación.

Merino Chávez indicó que la institución también informó a la Defensoría de los Derechos Universitarios y solicitó una indagatoria para conocer cómo ocurrieron los hechos.

“Por nuestra parte, como Facultad, también hicimos saber esto a la parte de Derechos Universitarios y solicitamos que se hiciera una indagatoria sobre cómo habían acontecido los hechos”, señaló.

Agregó que la Facultad mantiene colaboración con la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la seguridad de los estudiantes.

El director afirmó además que personal de la institución permaneció al pendiente del joven desde su ingreso para recibir atención médica y hasta que fue dado de alta.

Respecto a las actividades señaladas como posibles responsables de la emergencia, Merino Chávez sostuvo que este tipo de dinámicas ya no forman parte de las actividades de la Facultad y calificó lo ocurrido como un hecho aislado.

“Son actividades que ya no se llevan a cabo. En este caso, bueno, pues fue un hecho aislado”, afirmó.

Explicó que actualmente se realizan actividades de convivencia para los estudiantes, entre ellas encuentros deportivos, comidas y bailes.

La postura de la Facultad ocurre luego de que trascendieran señalamientos sobre una presunta novatada en la que el estudiante habría sido obligado a consumir chile habanero bajo amenazas y posteriormente presentó una emergencia que requirió atención hospitalaria.

Las investigaciones de las autoridades y la indagatoria universitaria deberán determinar cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, establecer responsabilidades.