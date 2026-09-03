Seguridad

Familia de Tadeo Interpondrá Denuncia Contra la UAT tras Violenta Novatada en Cd. Victoria

La mamá del joven confirmó acciones legales contra la Facultad de Veterinaria por las agresiones que sufrió el joven de 18 años

Familia de Tadeo Interpondrá Denuncia Contra la UAT tras Novatada en Cd. VictoriaFamilia de Tadeo Interpondrá Denuncia Contra la UAT tras Novatada en Cd. Victoria. Foto: Familia UAT

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La madre de Tadeo confirma denuncia contra la Facultad de Veterinaria de la UAT tras agresiones en novatada.

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