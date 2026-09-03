Familia de Tadeo Interpondrá Denuncia Contra la UAT tras Violenta Novatada en Cd. Victoria

Tadeo, estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), terminó hospitalizado en terapia intensiva tras sufrir una novatada durante sus primeros días de clases en el campus de Ciudad Victoria.

De acuerdo con sus familiares, el joven de 18 años fue sometido presuntamente frente a estudiantes, docentes y personal administrativo a actos de humillación que incluyeron agresiones físicas y la ingesta de sustancias a las que era alérgico.

Tras estos hechos, la familia de Tadeo anunció que emprenderá acciones legales y denunciará formalmente a la Facultad de Medicina Veterinaria por los daños a la salud de su hijo.

Su madre, la señora María Elena Rubio, calificó como lamentables estas prácticas en un entorno educativo y detalló parte de lo ocurrido:

“Y sí, pues obviamente vamos a tener que poner la denuncia, porque no es posible que a estas alturas y con todo el antecedente que hay [se sigan permitiendo]. Uno tan reciente fue lo de la niña de El Mante que ocurrió en Tampico; si no mal recuerdo, ahí salió otra vez el secretario de Educación y salieron otras autoridades a decir que estaban estrictamente prohibidas las novatadas”.



Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las sanciones correspondientes conforme a derecho. Según los reportes iniciales, el joven fue trasladado inconsciente al hospital por personal de enfermería de la misma institución tras presentar una aparente crisis convulsiva.

La señora María Elena Rubio señaló que las autoridades médicas del IMSS aún no han determinado cuándo darán de alta a su hijo. Sin embargo, confirmó que, en cuanto sea dado de alta, la familia regresará a su municipio de origen, Tamuín, San Luis Potosí.