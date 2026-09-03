Fortalecen Medidas de Protección en Kinder de Ensenada

La Secretaría de Educación de Baja California informó que mantiene el seguimiento al caso del menor de cuatro años que salió del Jardín de Niños Cuitláhuac en El Sauzal de Rodríguez, y anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en el plantel.

La dependencia señaló que los padres del alumno decidieron cambiarlo de escuela y que la Secretaría brindó las facilidades necesarias para realizar el trámite, además de ofrecer acompañamiento a la familia.

Como parte del seguimiento, la directora del plantel atendió al padre del menor, mientras que la jefa de Nivel de Preescolar estableció comunicación con la madre para ofrecer apoyo a través de la estructura educativa.

Asimismo, la supervisora de la zona escolar de Educación solicitó al Departamento de Infraestructura de la Delegación Ensenada realizar una inspección en las inmediaciones del jardín de niños para identificar áreas de oportunidad y determinar medidas que fortalezcan la seguridad del plantel.

También informó que gestionó, a través del área de Participación Social, capacitaciones mediante el Programa de Protección Integral Escolar para los planteles involucrados.

Además, solicitará la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para impartir el taller Omisión de Cuidados, dirigido al personal docente.

La autoridad educativa indicó que, en caso de ser necesario, también pondrá a disposición de la familia herramientas de apoyo emocional y atención psicológica especializada.

APG