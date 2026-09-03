Educación

Fortalecen Medidas de Protección en Kinder de Ensenada

La dependencia informó que dará seguimiento al caso y anunció acciones para fortalecer la seguridad en el plantel

Jardín de Niños en EnsenadaSecretaría de Educación Refuerza Medidas tras Salida de Menor de Preescolar en Ensenada | Foto: N+

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