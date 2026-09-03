SEP No Suspende Clases: Esto Dice Calendario del Primer Viernes del Ciclo Escolar

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla la suspensión de actividades algunos viernes durante el ciclo escolar, por lo que los padres de familia se preguntan si hay clases mañana 4 de septiembre 2026.

Por ello, acá en N+ te explicamos qué pasará este viernes en los planteles de preescolar, primaria y secundaria en México, para que sepas si debes llevar a tus hijos a la escuela o no.

De acuerdo con el calendario SEP 2026-2027, las clases se suspenden los últimos viernes de casi todos los mes del ciclo escolar por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estos son los días:

Viernes 25 de septiembre de 2026.

Viernes 30 de octubre de 2026.

Viernes 27 de noviembre de 2026.

Viernes 29 de enero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

Viernes 30 de abril de 2027.

Viernes 28 de mayo de 2027.

Viernes 25 de junio de 2027.

De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un puente de por lo menos tres días gracias a esta suspensión de clases, en la que los docentes y directores de cada plantel se juntan para tratar problemas de la escuela.

En este contexto, sí hay clases mañana 4 de septiembre de 2026, primer viernes del ciclo escolar, por lo que los alumnos de nivel básico deben acudir a las escuelas, pues de lo contrario se les pondrá una falta.

El primer día que se suspenderán las clases en este ciclo escolar es el próximo miércoles 16 de septiembre de 2026, por el aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

Cabe señalar que aunque el 15 de septiembre se considera como un día de fiesta, las clases no se suspenderán en las escuelas SEP, por lo que los estudiantes no tendrán un puente por las Fiestas Patrias 2026.

PPP