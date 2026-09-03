Educación

SEP No Suspende Clases: Esto Dice Calendario del Primer Viernes del Ciclo Escolar

Los padres de familia se preguntan si hay clases mañana 4 de septiembre 2026 para saber si deben llevar a sus hijos a la escuela

Checa Si Hay Clases el viernes 4 de Septiembre 2026 en las escuelas SEPEl calendario SEP contempla la suspensión de clases algunos viernes. Foto: Cuartoscuro

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¿SEP Suspende Clases Mañana? Esto Dice Calendario del Primer Viernes del Ciclo Escolar 2026