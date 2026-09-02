Educación

De los Celulares a las Aulas: La Generación de la Pandemia Llega a Secundaria

Te presentamos un análisis de datos oficiales sobre los niños que empezaron la primaria en 2020, cuando la pandemia los llevó a tomar clases en las condiciones menos óptimas

Los alumnos que iniciaron la primaria en el 2020, en plena pandemia, ya pasaron a la secundaria.Los alumnos que iniciaron la primaria en el 2020, en plena pandemia, ya pasaron a la secundaria. Foto: Reuters

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