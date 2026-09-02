De los Celulares a las Aulas: La Generación de la Pandemia Llega a Secundaria

El 24 de agosto de 2020, 5 meses después de que inició la pandemia, más de 2 millones de niños iniciaron la primaria. No hubo mochila nueva, ni fila en la puerta, ni maestra esperando en el patio. Su primer día de clases fue una pantalla y una voz que salía de ella. Es la única generación en la historia reciente de México que comenzó la educación básica sin un primer día de escuela en un salón.

Hoy, esa generación entra a secundaria. Esto es lo que le pasó en el camino, según los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De más de 2 millones de niños inscritos en primero de primaria en el 2020, 63,444 ya no estaban ahí en sexto grado: hubo una caída del 2.8%. Antes de la pandemia (2016-2019), el tamaño de sexto grado nunca se alejaba del de primero por más de 2 puntos porcentuales, y sin ninguna dirección fija. Esta generación cayó de forma sostenida, grado tras grado, sin un solo año de recuperación.

Pero no todos los tipos de escuelas sufrieron esta caída de la misma manera. De los 2.27 millones de niños de esta generación, 9 de cada 10 empezaron la primaria en escuela pública. El resto en una privada.

Durante 2020, las escuelas privadas perdieron 39 mil alumnos de esta generación: 1 de cada 6 niños que arrancó la primaria pagando colegiatura ya no estaba ahí. Cinco años después, en sexto, el sector privado seguía sin recuperarse: todavía tenía 32 mil niños menos que antes de la pandemia.

En cambio, en las escuelas públicas ocurrió lo contrario: la cantidad de alumnos de esta generación aumentó en casi 38 mil. El momento en que ambas curvas se mueven en direcciones opuestas no es casual: coincide con el peor tramo de la crisis económica que dejó el confinamiento. Es probable que buena parte de esos 39 mil niños que salieron de la educación privada en el primer año no hayan abandonado la escuela, sino que sus padres los hayan inscrito a una escuela pública.

¿Cómo vivieron la pandemia estos niños?

En el ciclo escolar 2020-2021 —cuando esta generación cursaba primero de primaria—, 217 mil niños de 6 a 12 años en México se quedaron fuera de la escuela específicamente por la pandemia.

En ese mismo ciclo, la generación que comenzó la primaria en 2020 solo había perdido 1,251 niños respecto a su tamaño original, una caída casi imperceptible. El dato de la ECOVID-ED revela lo que había detrás de ese número tan pequeño: un cuarto de millón de niños en edad de primaria estaban fuera de clases por el confinamiento.

Y detrás de esa cifra hay una explicación sencilla: las condiciones para aprender a distancia, para la inmensa mayoría de los niños mexicanos, eran casi imposibles de sostener.

En la generación 2020-2021, 72% de los niños de primaria tomaban clase desde un celular, con todo lo que eso implica —una pantalla pequeña, notificaciones y la tentación de otras aplicaciones—, condiciones que no son óptimas para el aprendizaje, ni para la salud visual y de atención de un niño de 6 o 7 años. De un salón de clases pasaron a la pantalla más pequeña e inadecuada que existe para aprender.

Y casi nunca era solo suyo. Entre los niños de primaria específicamente, el 75% usaba un aparato que tenía que compartir con otras personas, mientras que solamente 21% de los niños tenía un aparato electrónico para estudiar que era completamente suyo.

Para los hogares sin aparato ni internet, el gobierno ofreció una alternativa: Aprende en Casa, un programa oficial que transmitía las clases por televisión abierta, con horarios fijos por nivel. Fue el salvavidas para millones de familias, pero la realidad es que aprender a leer viendo una transmisión, sin poder preguntar ni recibir retroalimentación, no es lo óptimo.

Un mes después de que arrancó el programa, 8 de cada 10 hogares con niños en edad escolar ya reportaban problemas para aprender con esa modalidad, y eran los de escuela pública los más afectados.

Estas condiciones se reflejan directamente en el grado y calidad de los conocimientos que estos niños lograron adquirir durante la pandemia. El problema para medirlo es que el gobierno descontinuó, una tras otra, todas las pruebas que existían para evaluar el sistema educativo mexicano.

La primera fue ENLACE, aplicada durante 8 años, de 2006 a 2013, a más de 13 millones de niños de primaria y secundaria. Se sustituyó por PLANEA, que se aplicó de 2015 a 2019. Después llegó la Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), y desapareció en junio de 2025, cuando el organismo que la aplicaba fue eliminado como parte de una reforma que borró 7 órganos autónomos, antes de publicar los resultados de su último ciclo. Y ninguna de estas pruebas es comparable una con otra, ya que, además de que evaluaban diferentes cosas, la forma de reportar los resultados cambió drásticamente.

Así que, en el momento en el que más se necesitaba saber qué tanto habían aprendido los niños que vivieron la primaria durante la pandemia, el país se quedó sin ninguna forma de medirlo.

El único registro disponible sobre esta generación específica es el de septiembre de 2023, cuando MEJOREDU aplicó un examen a nivel nacional. La generación que iniciaba primaria en 2020, cursaba tercer grado en ese momento.

Los resultados muestran que, en ningún grado de primaria, los alumnos de escuela pública superaron el 60% de aciertos en ninguna de las tres materias evaluadas. Pero el patrón no es parejo: el aprendizaje se desploma entre 3° y 5° grado, y se recupera un poco hacia el final de la primaria.

En Lectura y en Formación Cívica y Ética, el peor resultado está en 4° grado —el grado al que esta generación llegaría justo un año después—: 37.1% de aciertos en Lectura, 41.68% en Cívica. En Matemáticas, el fondo llega un grado más tarde, en 5°, con apenas 31.93% de aciertos, el punto más bajo de las tres materias en toda la primaria.

Es la única fotografía que existe de esta generación y no hay manera de interpretarlo, no sabemos si esta generación tiene peores o mejores conocimientos que los que tenían las generaciones anteriores. Tampoco sabemos si, después de tercero de primaria lograron recuperar sus conocimientos o si continúan con un vacío de aprendizaje hasta el día de hoy.

El sistema que los recibe

Ahora, esta generación entra a secundaria, un nivel que vivió su propia historia durante la pandemia y que, estructuralmente, siempre fue más desigual que las primarias.

Casi una cuarta parte de las secundarias del país —22%— está en condiciones vulnerables: son escuelas Conafe, telesecundarias, multigrado o que no ofrecen todos los grados. En primaria, esa proporción es del 15%.

Una escuela vulnerable no solo es más pequeña; suele tener menos maestros, salones donde un solo docente atiende varios grados a la vez, y menos recursos para sostener el ritmo que exige un plan de estudios diseñado para un salón completo. Para una generación que, de entrada, no sabemos cómo llega a la secundaria, entrar a un sistema con menos capacidad de atención individual los pone en una situación aún más vulnerable.

La vulnerabilidad del sistema educativo de las secundarias no es un fenómeno que la pandemia haya creado, sino una brecha que ya existía y que el sistema no ha logrado cerrar. Pero es, para esta generación, el dato más simple sobre lo que les espera: llegan a la secundaria sin saber si arrastran o no el rezago que se documentó en su paso por primaria, y ese sistema tiene, de entrada, menos capacidad de resolverlo que el que dejan atrás.

Nadie sabe todavía si esta generación logrará cruzar la secundaria sin que los estragos de la pandemia sigan pasándoles factura. Por ahora, lo único que se puede decir con certeza es que la generación de niños que aprendió a leer, escribir, sumar y restar en un smartphone ha entrado a la secundaria en un país que, en el momento exacto en que más necesitaba saber cómo estaban, dejó de preguntárselo.

Con información de N+