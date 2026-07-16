¿Argentina Está Siendo Favorecida por la FIFA? Esto Revelan Datos del Últimos Mundiales

Últimamente se ha repetido que Argentina está siendo favorecida por la FIFA y el arbitraje, que le regalan penales y que a sus rivales los castigan más.

Así que revisamos los datos de los últimos 2 mundiales.

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Uno de los señalamientos recurrentes es que Argentina ha cobrado más penales que cualquier otra selección y, recientemente, eso es cierto.

En 2022, Argentina lideró la tabla de penales a favor por partido, tirando al menos uno en el 71 por ciento de sus enfrentamientos. Y en 2026, otra vez es la más alta: con un penal a favor en el 50 por ciento de sus partidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Argentina, Beneficiada por la FIFA y El Arbitraje en Mundial 2026? Todos los Datos Clave

Esto podría explicarse si Argentina se hubiera enfrentado, una y otra vez, a selecciones que cometen muchas faltas dentro del área.

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Pero la realidad es que no. De los 13 rivales que ha tenido Argentina en sus últimos dos Mundiales, 8 recibieron más penales en contra cuando enfrentaron a la Albiceleste de los que reciben normalmente, y solo uno —México, en 2022— recibió menos.

En faltas pasa algo parecido: a 10 de esos 13 rivales les marcaron más faltas jugando contra Argentina de las que les marcan en el resto de sus partidos, y solo a 3 les marcaron menos.

Y en tarjetas, el mismo patrón: a 10 de los 13 les sacaron más tarjetas enfrentando a Argentina que en el promedio de su torneo.

Puede ser que sus rivales jueguen más sucio contra esta selección, o puede ser que el arbitraje los beneficie. Los números no nos dicen cuál de las dos es, pero ¿pasa lo mismo con otros grandes equipos de los mundiales?

Hicimos el mismo ejercicio con Francia, Croacia, España, Brasil e Inglaterra.

Y la respuesta es que no: en 2022, Argentina fue la única selección con una desviación positiva. A sus rivales les marcaron más faltas y tarjetas de lo normal, mientras que a los rivales de las otras cinco potencias les sacaron menos cuando se enfrentaban a ellos.

En 2026 el patrón se repite y se agranda: Argentina sigue muy por encima del resto y España es la única que se acerca.

Los datos de los últimos dos Mundiales sugieren una tendencia que aparece en penales, tarjetas y faltas.

Ayer, Argentina jugó la semifinal y los ojos del mundo siguen puestos en el arbitraje.

Con información de N+

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