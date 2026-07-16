¿Argentina Está Siendo Favorecida por la FIFA? Esto Revelan Datos del Últimos Mundiales

Te decimos si es verdad el señalamiento de que Argentina está siendo favorecida por la FIFA durante el Mundial 2026

Leonel MessiLionel Messi celebra la victoria tras el partido contra Inglaterra de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE

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¿Argentina favorecida por la FIFA? Datos de los últimos Mundiales muestran que sus rivales reciben más penales y tarjetas

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