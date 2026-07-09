¿Por Qué los Cuartos de Final del Mundial 2026 Serán los Más Intensos de la Competencia?

Ayer terminaron los octavos de final, y mañana arrancan los cuartos. Son las rondas más intensas del Mundial, y no es solo percepción:

Los partidos de Cuartos y Octavos de Final suelen ser más competitivos. Gráfico: N+

3 de cada 10 partidos de esta fase, en toda la historia, no se resuelven en el tiempo regular. Se van a tiempo extra o a penales.

Selecciones que más veces han llegado a Cuartos de Final. Gráfico: N+

Y de hecho, pocas selecciones han logrado pasar tantas veces la intensidad de los octavos de final. Brasil es el que más veces ha llegado a cuartos, con 15 apariciones. Le sigue Alemania con 14 e Inglaterra con 10.

Triunfos históricos en Cuartos de Final de los equipos que permanecen en la Copa del Mundo. Gráfico: N+

Pero llegar no es lo mismo que ganar. De los que siguen vivos hoy en el mundial, Francia es el que mejor convierte esa presencia en triunfos: ha ganado 6 de 8 en cuartos de final. Argentina, 4 de 8. Inglaterra, con todo y sus 10 apariciones, solo ha ganado 3. Mientras Marruecos ganó su única aparición y Noruega nunca había llegado a esta fase.

En los cuartos de final esa herencia pesa, pero también importa cómo llegan hoy. El primer lugar del ranking es Francia, que jugará contra el sexto, que es Marruecos. El segundo, Argentina, jugará contra el lugar número 15, Suiza. El tercero, España, se mide con el octavo, Bélgica. Y el cuarto, Inglaterra, choca contra el diecinueve, Noruega.

El ranking y la historia dicen una cosa. El marcador, a partir de mañana, contará otra.

AMP