¿Por Qué los Cuartos de Final del Mundial 2026 Serán los Más Intensos de la Competencia?

Tres de cada 10 partidos de esta fase, en toda la historia, no se resuelven en el tiempo regular. Se van a tiempo extra o a penales

Lionel Messi de Argentina celebra el segundo gol con Julián Álvarez. Foto: ReutersLionel Messi de Argentina celebra el segundo gol con Julián Álvarez. Foto: Reuters
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