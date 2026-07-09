Explosión de Tanque de Diésel Deja Dos Heridos Dentro de Empresa en Apodaca, Nuevo León

Autoridades ya investigan la razón por la que el tanque de diésel explotó al interior de una empresa de materiales de construcción, en Apodaca

Explota tanque de diéselFoto: N+

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Explosión en Apodaca: dos heridos tras estallar un tanque de diésel en una empresa de materiales. Autoridades investigan causas. Más detalles pronto.

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