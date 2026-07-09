Explosión de Tanque de Diésel Deja Dos Heridos Dentro de Empresa en Apodaca, Nuevo León

La explosión de un tanque diésel dejó a dos trabajadores heridos dentro de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada a la altura del kilómetro 37 del Libramiento Noroeste, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Este percance fue reportado durante la tarde de este miércoles 8 de julio.

Al percatarse de esta explosión, testigos pidieron el apoyo de rescatistas para auxiliar a los heridos. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes de inmediato pisieron a salvo a los dos trabajadores heridos, quienes presentaron diversas quemaduras en el cuerpo.

Uno de los trabajadores heridos fue traslados por cuenta propia hasta un hospital cercano. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como el estado de salud de ambas personas, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando rescatistas revelen más información.

Suman dos accidentes laborales en un día en Nuevo León

En el lugar de la explosión, autoridades de rescate realizaron un recorrido para inspección el área y determinar que fue lo que generó este accidente laboral. Este sitio quedó resguardado por elementos de la Policía de Apodaca mientras se llevaban a cabo los trabajos necesarios.

Este se trataría del segundo accidente laboral durante este 8 de julio, ya que durante la tarde se reportó a un trabajador lesionado al interior de una construcción ubicada en el centro de Monterrey, Nuevo León. El afectado habría sido golpeado en la cabeza por una tabla, por lo que paramédicos arribaron al lugar para realizarle una revisión.