INFONAVIT Informa Sobre las Afectaciones en Casas de Interés Social de Veracruz tras Lluvias

La tarde de este miércoles ocho de julio, por medio de un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) dio a conocer que, derivado de las fuertes lluvias registradas la noche de ayer, se presentó un arrastre de material en un frente de obra del fraccionamiento Bosques de Río Medio, ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Provoca Daños en Nuevos Condominios de Interés Social en Bosques de Río Medio en Veracruz

Dicho fraccionamiento se encuentra localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz y se informó que el perímetro involucrado corresponde a un área que se encuentra en proceso de construcción y en la que permanecía pendiente el colado de un tramo de banquetas y guarniciones.

Asimismo, se dio a conocer que la empresa constructora ya realiza los trabajos de limpieza y reposición correspondientes, y según la información emitida, dichos trabajos quedarán concluidos este mismo día.

En dicho comunicado se precisa que el incidente ocurrió en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y, por la misma razón, no están habitadas, por lo que en ningún momento representó riesgo para las y los derechohabientes.

INFONAVIT da a conocer las causas de los hechos registrados en el fraccionamiento Bosques de Río Medio

Asimismo, en el documento se precisa que, de acuerdo con la empresa constructora, las precipitaciones extraordinarias provocaron el arrastre superficial de material en una sección de la obra que permanecía pendiente de colado, condición propia de un frente de construcción aún no concluido.

La dependencia indicó que esto se debe a un efecto derivado de las lluvias sobre un elemento que aún se encontraba en ejecución. Asimismo, el INFONAVIT dio a conocer que se mantendrá una supervisión permanente de este conjunto habitacional para verificar que el proyecto cumpla con los estándares de seguridad establecidos.