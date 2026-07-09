INFONAVIT Informa Sobre las Afectaciones en Casas de Interés Social de Veracruz tras Lluvias

Luego de registrarse afectaciones en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, al norte de la ciudad de Veracruz, el INFONAVIT dio a conocer mayores detalles acerca de estos hechos

INFONAVIT Informa Sobre las Afectaciones Registradas en Fraccionamiento de Veracruz tras LluviasFoto: N+

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INFONAVIT informa sobre las afectaciones en Bosques de Río Medio tras lluvias en Veracruz. La constructora ya trabaja en la limpieza y no hay riesgo para los habitantes. Conoce más detalles.

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