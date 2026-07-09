¿Qué Días Hay Sorteo de Lotería Nacional en Julio 2026? Lista de Premios Asciende a 166 Millones

Ya está en marcha el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Julio 2026. Y si estás pensando comprar un "cachito" para alguna de las rifas del mes, en N+ te adelantamos qué días hay sorteo y cuánto ganas en cada uno de estos.
Para que tomes la mejor decisión, debes saber que existen dos tipos de sorteos, los electrónicos y los tradicionales. Y en esta ocasión nos enfocaremos en esta última clasificación que consta de 5 variedades.
Según el tipo de sorteo para el que compres "cachito" será el día que se celebrará y el monto que entregará como premio mayor.
Sorteo Mayor - se celebra los días martes.
Sorteo Zodiaco - se celebra los días domingo.
Sorteo Superior - se celebra los días viernes.
Sorteo Zodiaco Especial - se celebra un domingo al mes.
¿Cuál es el Premio Mayor cada Sorteo de Lotería Nacional? Esto Ganas
Como te adelantamos, en total la Lotería Nacional entregará este mes 166 millones de pesos entre los distintos Premios Mayores de los sorteos, tomando como referencia este 10 de julio.
Pero para poder ganar el Premio Mayor de alguno de los sorteos debes invertir en más que un "cachito" o billete de la Lotería Nacional. Según el tipo de rifa en el que decidas participar deberás comprar una serie (20 cachitos), dos series (40 cachitos) o tres series (60 cachitos).
Sorteo Mayor - 21 millones de pesos como Premio Mayor.
Sorteo Zodiaco - 7 millones de pesos como Premio Mayor.
Sorteo Superior - 17 millones de pesos como Premio Mayor.
Sorteo Zodiaco Especial - 11 millones de pesos como Premio Mayor.
Sorteo Especial - 27 millones de pesos como Premio Mayor.
Mientras que aquellas personas que opten por comprar un sólo "cachito" deberán estar pendientes de los números para conocer cuánto les toca cobrar.