¿Qué Días Hay Sorteo de Lotería Nacional en Julio 2026? Lista de Premios Asciende a 166 Millones

Ya está en marcha el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Julio 2026. Y si estás pensando comprar un "cachito" para alguna de las rifas del mes, en N+ te adelantamos qué días hay sorteo y cuánto ganas en cada uno de estos.

Para que tomes la mejor decisión, debes saber que existen dos tipos de sorteos, los electrónicos y los tradicionales. Y en esta ocasión nos enfocaremos en esta última clasificación que consta de 5 variedades.

Según el tipo de sorteo para el que compres "cachito" será el día que se celebrará y el monto que entregará como premio mayor.

Sorteo Mayor - se celebra los días martes.

Sorteo Zodiaco - se celebra los días domingo.

Sorteo Superior - se celebra los días viernes.

Sorteo Zodiaco Especial - se celebra un domingo al mes.

Sorteo Especial - se celebra un viernes del mes.

En el Calendario de la Lotería Nacional de Julio 2026, el Sorteo Especial del 17 de julio de 2026 será el "más jugoso" del mes, al entregar 27 millones de pesos como Premio Mayor.

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¿Qué días de Julio 2026 hay Sorteo de la Lotería Nacional?

En total durante julio 2026 se han calendarizado 13 Sorteos de la Lotería Nacional. Contando a partir de este viernes 10 de julio se entregarán 166 millones de pesos en Premios Mayores de 10 rifas.

Dado que el número de premios que se entregan depende del tipo de Sorteo para el que compras boleto, a continuación hallarás una lista con todas las fechas en las que hay rifa.

3 de Julio 2026 - Sorteo Superior. (ya jugado)

5 de Julio 2026 - Sorteo Zodiaco. (ya jugado)

7 de Julio 2026 - Sorteo Mayor. (ya jugado)

10 de Julio 2026 - Sorteo Superior.

12 de Julio 2026 - Sorteo Zodiaco.

14 de Julio 2026 - Sorteo Mayor.

17 de Julio 2026 - Sorteo Especial.

19 de Julio 2026 - Sorteo Zodiaco.

21 de Julio 2026 - Sorteo Mayor.

24 de Julio 2026 - Sorteo Superior.



¿Cuál es el Premio Mayor cada Sorteo de Lotería Nacional? Esto Ganas

Como te adelantamos, en total la Lotería Nacional entregará este mes 166 millones de pesos entre los distintos Premios Mayores de los sorteos, tomando como referencia este 10 de julio.

Pero para poder ganar el Premio Mayor de alguno de los sorteos debes invertir en más que un "cachito" o billete de la Lotería Nacional. Según el tipo de rifa en el que decidas participar deberás comprar una serie (20 cachitos), dos series (40 cachitos) o tres series (60 cachitos).

Sorteo Mayor - 21 millones de pesos como Premio Mayor.

Sorteo Zodiaco - 7 millones de pesos como Premio Mayor.

Sorteo Superior - 17 millones de pesos como Premio Mayor.

Sorteo Zodiaco Especial - 11 millones de pesos como Premio Mayor.

Sorteo Especial - 27 millones de pesos como Premio Mayor.

Mientras que aquellas personas que opten por comprar un sólo "cachito" deberán estar pendientes de los números para conocer cuánto les toca cobrar.

Dado el interés que generan los Sorteos y sus Premios, en N+ te damos a conocer diariamente los Resultados de la Lotería Nacional del día, así como los números que resultaron premiados y dónde cayó el Premio Mayor.

SARR