Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 3 de Julio 2026: Lista de Ganadores Sorteo Superior 2889

Hoy se celebra el Sorteo Superior 2889 que entrega 17 millones de pesos como Premio Mayor a quien haya comprado 2 series, es decir 40 "cachitos". Así que si decidiste tentar a la suerte y comprar uno de los 60 mil billetes, en N+ te damos a conocer la lista completa de ganadores de la Lotería Nacional del 3 de Julio 2026 y los premios que obtuvieron.

El Sorteo Superior, que se celebra cada viernes, se lleva a cabo en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil pesos, repartidos en más de 12 mil premios, incluido el Premio Mayor.

El Sorteo Superior 2889 es la rifa con la que inicia el Calendario de la Lotería Nacional de Julio 2026. Y si aún no estás familiarizado con su dinámica, puedes consultar los Resultados del Sorteo 2888 que se celebró el pasado 26 de junio de 2026, así como quién obtuvo los 17 millones de pesos del Premio Mayor.

Boleto del Sorteo Superior 2889 de la Lotería Nacional de este 3 de julio de 2026. Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora empieza y dónde ver en vivo el Sorteo Superior 2889 de Lotería Nacional?

Tal como ocurre con otras rifas de la categoría Tradicionales de la Lotería Nacional, el Sorteo Superior 2889 iniciará a las 20:00 horas de este viernes 3 de julio de 2026.

A través del canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) se habilitará una transmisión en vivo para seguir la ceremonia de premiación de esta edición que rinde homenaje a la Asociación Mexicana de Pediatría.

Así que para poder ver en vivo el Sorteo Superior 2889 es necesario seguir los siguientes pasos:

Entrar al canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Ubicar el apartado de Juegos Electrónicos.

Dar clic en la pestaña "En Directo".

Seleccionar el video con la leyenda "Sorteo Superior 2889: 50 Aniversario de la AMP".

Resultados Lotería Nacional Hoy 3 de Julio 2026: Ganadores Sorteo Superior 2889

Una vez que los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional hayan comenzado a nombrar los ganadores del Sorteo Superior 2889, podrás hallar a continuación el listado completo con todos los números y premios que obtuvieron.

Será después de las 20:00 horas que podrás verificar la lista completa de ganadores, así como quién obtuvo el Premio Mayor de 17 millones de pesos.

El número 53508 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos. Premio Mayor

El número 41885 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 45645 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 33589 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 49424 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 59057 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 28363 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 51069 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 33648 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 55384 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 16941 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 19914 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 34224 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 22143 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



¿Cómo saber si gané en el Sorteo Superior 2889 de la Lotería Nacional?

Si no encuentras tu número en el listado anterior, pero estás seguro de haber escuchado nombrar tu billete, puedes consultar si estás entre los ganadores del Sorteo Superior 2889 de este 3 de julio 2026.

Para consultar todos los números premiados de la noche, existen tres métodos:

Lista de Premios: La forma más común de revisar si fuiste ganador, se puede encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Verificador de "cachitos": Debes llenar la información solicitada en la herramienta "Verificador de Premios".

Redes Sociales: En las cuentas de X y Facebook de la Lotería Nacional se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

SARR