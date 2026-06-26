Resultados Lotería Nacional Hoy 26 de Junio 2026 En Vivo: Números Ganadores Sorteo Superior 2888

Llega el viernes y con éste el Sorteo Superior 2888 que entrega 17 millones como Premio Mayor, y en el que participan 60 mil billetes. Para que sepas si estás entre los afortunados, en N+ te compartimos la lista completa de ganadores y resultados de la Lotería Nacional (Lotenal) de este 26 de junio de 2026.

Se trata de la antepenúltima rifa del Calendario de Sorteos de Junio 2026, que entregó un total 225 millones durante todo el mes. Si te perdiste la edición más reciente del Sorteo Superior, aquí puedes consultar la lista completa de resultados de la Lotería Nacional del viernes 19 de junio, así como dónde cayó el premio mayor.

Esta edición del Sorteo Superior, que forma parte de los Juegos Tradicionales de la Lotería Nacional, rinde homenaje al 70 aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El "cachito" del Sorteo Superior 2888 de este viernes 26 de junio 2026 rinde homenaje al 70 aniversario de la Biblioteca Central de la UNAM. Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Sorteo Superior 2888 de Hoy 26 de Junio 2026?

La ceremonia de premiación del Sorteo de este viernes 26 de junio de 2026 iniciará en punto de las 20:00 horas en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Ciudad de México.

Sin embargo, la Lotenal habilita una transmisión en vivo en su canal de Youtube para seguir los resultados en tiempo real. El video está disponible desde minutos antes para que puedas observar los preparativos de las urnas desde dónde saldrán los números ganadores.

Para ver en vivo el Sorteo Superior 2888 que rinde homenaje al 70 aniversario de la Biblioteca Central de la UNAM, debes seguir los siguientes pasos:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) Ubica la Sección de Juegos Tradicionales Da clic en la pestaña "En Directo" Selecciona el video con la leyenda "Sorteo Superior no. 2888: 70 Aniversario de la Biblioteca Central de la UNAM".

Los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer cada uno de los billetes que resultan premiados durante la noche, así como quién se lleva el Premio Mayor de 17 millones de pesos.

Resultados Sorteo Superior 2888 de Lotería Nacional En vivo: Ganadores del 26 de Junio 2026

Si decidiste tentar a la suerte, y compraste uno o varios billetes para el Sorteo Superior 2888 de esta noche, a continuación hallarás el listado completo con todos los ganadores.

La ceremonia inició en punto de las 20:00 horas, por lo que a partir de esa hora podrás consultar en este apartado los números premiados, así como el monto que obtuvieron.

El número 58972 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 33500 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 58115 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 43696 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 37315 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 29702 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 59638 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 03659 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 27931 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 45517 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 44956 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 26325 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 17241 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 04013 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 05847 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

¿Cómo ganar el Premio Mayor de la Lotería Nacional de hoy 26 de junio 2026?

Según el tipo de billete que compres, será el premio de la Lotería que obtengas. Por ejemplo:

Si compras un cachito, cuyo costo es de 40 pesos, puedes ganar hasta 425 mil pesos.

Si compras una serie (20 cachitos), cuyo costo es de 800 pesos, puedes ganar hasta 8.5 millones de pesos.

Si compras dos series (40 cachitos), cuyo costo es de mil 600 pesos, puedes ganar hasta 17 millones de pesos.

En total, cada edición del Sorteo Superior de la Lotería Nacional entrega 51 millones 833 mil 200 pesos, repartidos en 12 mil 896 premios.

SARR